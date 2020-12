Co víte o líčení? Otestujte se v kvízu a vyhrajte voucher na kurz

Všichni, kteří odpoví od 22.12. do 30.12. do 12 hodin správně na všech sedm otázek, postoupí do slosování o dva vouchery v hodnotě 3 500 korun na celodenní kurz líčení French Look makeup Academy s profesionální vizážistkou Lucií Gibodovou-Hruškovou.

Jména dvou výherců oznámíme po skončení soutěže v článku a zkontaktujeme je mailem.

Pokud chcete zvýšit pravděpodobnost své výhry, máte možnost zúčastnit se soutěže o stejný voucher s aktuálním vydáním časopisu Tina, který vychází ve středu 23. prosince.

Pravidla soutěže najdete zde.