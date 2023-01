KVÍZ: Zaostřeno na boty. Co víte o jejich historii, tvůrcích i nositelkách

Nezdá se to, ale člověk v průběhu života průměrně ujde až tři tisíce kilometrů. A u toho má nepřekvapivě na nohou boty. Důležitou součást garderoby, doplněk, který nám umožní cítit se božsky, sexy, elegantně, sportovně nebo jakkoli chceme. Nejen šaty dělají člověka, boty to umí taky, a tak je asi dobré o nich něco vědět. Co víte vy?