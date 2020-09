Rozkveťte s podzimem. Nenechte si ujít hlavní trend nadcházející sezony

Zatímco na jaře a v létě jsme zvyklí na zářivé barevné florální motivy, výjimkou nejsou ani exotické rostliny, na podzim se do popředí dostanou tradiční květinové vzory v tlumených a zemitých tónech.

Na své si ale přijdou i milovnice sladkých pastelových odstínů či klasiky v podobě černé. Nicméně bez povšimnutí by neměla zůstat ani (ne)tradiční béžová. Ta sice patří k méně oblíbeným barvám, však svoje kouzlo bezpochyby má. Efektně působí v monochromatickém souladu, tedy tón v tónu.



Květinové motivy budou zdobit dámské halenky, tuniky, kardigany, sukně, šaty či různé módní doplňky. Hitem podzimu jsou také šperky a bižuterie ve tvaru květin.

Neváhejte a oživte svůj podzimní outfit ženským modelem s atraktivním květinovým potiskem. Vsaďte na mix stylů a poutavé kombinace, které váš look vynesou do módního nebe. Nebojte se ani propojovat vícero potisků. Květiny si například překvapivě perfektně rozumí s puntíky.



Pro štíhlé i dámy plnějších tvarů

Rozkvetlou louku na oděvech mohou vynášet všechny postavy bez jakékoliv výjimky. Je nutné ovšem pamatovat na známé stylingové pravidlo. Pokud oblékáte velikost větší než 38 a máte problémové partie, noste květiny drobnější, méně výrazné, na tmavším podkladu.

Když vámi vybrané šaty nekladou důraz na střední část těla, obohaťte je opaskem. Vytvoření siluety přesýpacích hodin je u plus size linií absolutní nutností.

Co je malé, to je hezké, s čímž naprosto souhlasíme. Ovšem některé oděvy si podpatky doslova žádají. Jsou to hlavně midi a maxi délky. Sice se traduje, že nejsou ideální volbou pro dámy drobnější, malého vzrůstu, či již zmíněné kypré tvary, opak je pravdou.



Můžete je nosit, jen k nim obouvejte botky na podpatku. Pro pohodlí zvolte variantu brikety, tedy širokého podpatku s vintage nádechem. Na velikosti v tomto směru nezáleží.

Jestli se pyšníte útlou postavou, jste dítě štěstěny. Můžete nosit minimalistické stálice či se odvázat, vynášet lehce extravagantní modely, případně celistvé komplety. Do své garderoby můžete zahrnout i výrazné barvy s dominantními velkými květy.

Módní soulad

Květinový vzor je sice nápaditý, nicméně při zemi se držet nemusíte. Klidně jej zkombinujte s věčným denimem či rebelskou kůží a koženkou. Co se týče bot, pak v tomto případě vedle nešlápnete. Šaty i sukně si rozumí s moderní kotníkovou obuví, sexy lodičkami, kozačkami, stejně jako pohodlnými teniskami. Záleží pouze na vás, zda preferujete elegantní styl, nebo se lépe cítíte v komfortní ležérnosti.