Victor Feguer Jedna oliva s peckou
Victor Feguer nebyl žádný známý zabiják, ale spíš osamělý tulák, který se v roce 1960 objevil v iowském městě Dubuque. Z telefonního seznamu si vybral lékaře Edwarda Bartelse a vylákal ho k sobě pod záminkou, že potřebuje lékařskou pomoc. Když lékař dorazil, Feguer ho unesl, převezl přes hranice do Illinois a zastřelil. Motiv? Léky, které mohl mít lékař u sebe.
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Po dopadení byl odsouzen za únos a vraždu k federálnímu trestu smrti. O milost požádal dokonce prezidenta Johna F. Kennedyho, ale neuspěl. Dne 15. března 1963 byl oběšen. Stal se posledním člověkem popraveným ve státě Iowa a zároveň posledním federálně popraveným vězněm v USA až do případu Timothyho McVeighe v roce 2001.
Poslední jídlo: Jeho posledním gurmánským přáním byla jediná oliva s peckou. Doufal, že z ní na jeho hrobě vyroste olivovník jako symbol míru.