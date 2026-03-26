Blonďatá hvězda TikToku náhle zmizela ze sociálních sítí. Skok z mostu někdo natočil

Karaaslanová se rozhodla ukončit svůj život ve věku 21 let. Skočila z mostu nacházejícího se nedaleko tureckého města Gebze, informovala místní média NTV a Daily Sabah. Most Osmana Gaziho překlenuje východní cíp Marmarského moře.
Očitý svědek skok z mostu zachytil na video, které koluje po sociálních sítích. K místu incidentu brzy dorazila policie a tělo Karaaslanové bylo převezeno do nedaleké státní nemocnice. Tam byla prohlášena za mrtvou a čin byl klasifikován jako sebevražda, uvedla televizní stanice NTV.
Krásná influencerka zemřela po bizarní nehodě, za vše mohl had
Blízcí zesnulé následně uspořádali pohřeb ve čtvrti Ümraniye a dívku pochovali na hřbitově Kayaba v Instanbulu.
Podle NTV influencerka již nějakou dobu před nešťastným činem uzavřela své účty na sociálních sítích, kam přidávala lifestylové příspěvky.