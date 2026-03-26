Blonďatá hvězda TikToku náhle zmizela ze sociálních sítí. Skok z mostu někdo natočil

Populární turecká influencerka Kübra Karaaslanová skoncovala se svým životem skokem z Mostu Osmana Gaziho. Na sociálních sítích měla podle dostupných zdrojů několik set tisíc sledujících. Před smrtí zrušila své internetové účty, včetně úspěšného TikTok profilu.

Karaaslanová se rozhodla ukončit svůj život ve věku 21 let. Skočila z mostu nacházejícího se nedaleko tureckého města Gebze, informovala místní média NTV a Daily Sabah. Most Osmana Gaziho překlenuje východní cíp Marmarského moře.

Turecká influencerka zemřela v 21 letech. Skočila z mostu
Očitý svědek skok z mostu zachytil na video, které koluje po sociálních sítích. K místu incidentu brzy dorazila policie a tělo Karaaslanové bylo převezeno do nedaleké státní nemocnice. Tam byla prohlášena za mrtvou a čin byl klasifikován jako sebevražda, uvedla televizní stanice NTV.

Blízcí zesnulé následně uspořádali pohřeb ve čtvrti Ümraniye a dívku pochovali na hřbitově Kayaba v Instanbulu.

Podle NTV influencerka již nějakou dobu před nešťastným činem uzavřela své účty na sociálních sítích, kam přidávala lifestylové příspěvky.

