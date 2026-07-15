Zatímco ještě na jaře měli rodiče pocit, že je na plánování léta dost času, konec června ukázal opak. Zájem o příměstské tábory letos kulminoval právě v tomto období a řada oblíbených turnusů se rychle zaplnila. Společnost Kroužky eviduje meziroční nárůst poptávky o 30 procent a více než 70 procent kapacit bylo v polovině. První turnusy přitom právě odstartovaly.
„Viděli jsme opravdu silný finiš. Řada rodičů řešila příměstské tábory na poslední chvíli a u oblíbených témat už zbývaly jen jednotky míst,“ říká Radka Dobiášová, marketingová manažerka organizace Kroužky. Podle ní se navíc v průběhu léta ještě objevují jednotlivá volná místa, například kvůli změně plánů rodin, ta ale bývají obsazena často během pár hodin.
Last minute není dlouhodobé řešení
Právě letošní zkušenost ukázala, že čím dříve rodiče řeší program pro děti, tím větší mají výběr. To se nyní promítá do dalšího období, protože už od 1. června běží přihlašování na kroužky pro školní rok 2026/2027 a zájem postupně roste. Rodiče si chtějí zajistit místo dříve, než budou kapacity omezené, a vyhnout se tak stresu, který zažili při hledání letních aktivit.
Kroužky dnes znamenají víc než jen program po škole
Podobně jako u táborů se i u kroužků v posledních letech proměnila očekávání. Rodiče nehledají jen způsob, jak dětem vyplnit volný čas, ale zajímá je kvalita programu i to, aby aktivity děti skutečně bavily a rozvíjely. Nabídka proto zahrnuje široké spektrum aktivit od kreativních a výtvarných programů přes sportovní a pohybové kroužky až po jazykové nebo vědecké aktivity. Své místo si v ní nacházejí i nejmenší děti, pro které jsou připravené programy uzpůsobené jejich věku.
Rozhodují zkušenosti a důvěra
Při rozhodování hrají důležitou roli také zkušenosti ostatních rodičů. Mnozí se vracejí k organizacím, se kterými mají dobrou zkušenost například právě z příměstských táborů, a dávají na doporučení ve svém okolí. Dlouhodobá spokojenost a opakovaná účast dětí tak patří mezi klíčové faktory při výběru.
Ideální čas na výběr
Zatímco u táborů už rodiče často řešili poslední volná místa, u kroužků mají nyní ideální příležitost být o krok napřed. Nabídka se navíc průběžně rozšiřuje a nové aktivity přibývají. Aktuální přehled kroužků pro školní rok 2026/2027 je dostupný na webu www.krouzky.cz.
Letošní sezona příměstských táborů tak pro řadu rodin funguje jako připomínka, že včasné plánování se vyplácí. Právě teď mají možnost zajistit dětem smysluplný program na celý školní rok bez stresu na poslední chvíli.