Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kroj, dirndl, vyšyvanka, kilt. Do módy se vrací folklor a poctivé řemeslo

Karolína Snellgrove
Bohaté výšivky, výrazné vzory, krajky, korálky a střihy připomínající oděvy našich prababiček. To, co může působit jako záležitost omezená na folklorní slavnosti, si nachází cestu do našich šatníků. Jak ukázaly podzimní týdny módy, návrháři se letos inspirovali tradičními oděvy a rukodělnými technikami. Jenže má to háček: kulturní apropriaci.

V Německu se dirndl a lederhosen pravidelně vracejí do centra pozornosti v souvislosti s mnichovským Oktoberfestem. Českého návštěvníka úplně obyčejného německého módního řetězce možná zarazí, že mezi tisíci produkty rychlé módy lze najít i dirndl. Jedná se o neklamný důkaz toho, že o tradiční oděv je u našich západních sousedů pořád velký zájem.

Patriotismus i zápas o zachování identity

Dámské dirndly, tvořené šaty, halenkou a zástěrou, a pánské krátké kožené kalhoty lederhosen se (nejen v Bavorsku) stále nosí především při slavnostních příležitostech. Na festivalech, ale také na svatbách a o svátcích. V posledních letech vidíme vzrůstající zájem o luxusní verze těchto krojů.

Specializované krejčovské salony sázejí na ruční výrobu, kvalitní materiály a tradiční techniky. Původně obyčejný vesnický oděv se tak proměnil v téměř haute couture záležitost. Halenka se šije z hedvábí nebo jemného lnu, může být umělecky prolamovaná a s výrazným límcem. Živůtky a sukně se zdobí moderními vzory nebo bohatou výšivkou.

Mění se i barvy: „Původně byly oblíbené spíš přirozenější barvy, jako je hnědá, zelená a bílá. S rostoucí popularitou dirndlu a jeho začleněním do světa módy se objevily i výraznější barvy,“ říkají tvůrci značky Bavaria Sis s tím, že momentálně frčí především fialová, bordó, ale i třeba i žlutá.

Pivní festival Oktoberfest v německém Mnichově

Popularita dámského dirndlu a pánských lederhosen, ale i mnoha jiných tradičních oděvů svědčí o narůstajícím patriotismu (který se samozřejmě může nepříjemně zvrhnout, ale o tom jindy a jinde). Opět je „cool“ přihlásit se ke své národnosti, dát najevo sounáležitost a pochlubit se svými kořeny v rámci cizí země.

Za slovo „dirndl“ bychom v předchozích odstavcích klidně mohli dosadit slovo „vyšyvanka“. Ukrajinská vyšívaná košile se v roce 2022, po vypuknutí války na Ukrajině, stala symbolem hrdosti, patriotismu a odporu k ruské agresi. A také důležitým prvkem v zápase o zachování vlastní identity.

Křehká krása ukrajinských věnců. Ženy se jimi zdobí na svatbu i na protest

Velký boom však zažila už o sedm let dříve, v roce 2015. Ukrajinské návrhářky Vity Kin a její tvorby, propojující folklorní motivy a moderní boho styl, si tehdy všimla světová periodika. Třeba britský deník The Times o rok později vyhlásil vyšyvanku „nejvyhledávanějším kouskem letošního léta“.

Oblékly ji i celebrity, třeba britská vévodkyně Kate, nizozemská královna Máxima, Demi Moore, Kelly Osbourne, Catherine Zeta-Jonesová, Salma Hayeková, Dita von Teese a další. A třeba taková Maye Musková, modelka, spisovatelka a matka Elona Muska, se na Instagramu několikrát hrdě vystavila ve vyšívaných šatech s hashtagem Podporujeme ukrajinské tvůrce. Z třetího úterý v květnu, kdy se slaví Den vyšyvanky, se v posledních letech stala takřka mezinárodní událost.

mayemusk

Dress by Ukrainian designer @kris_maran
#StandByUkraine
#SupportUkrainianDesigners

16. dubna 2022 v 17:20, příspěvek archivován: 14. října 2026 v 19:19
oblíbit odpovědět uložit

Skotský kilt je třetím příkladem tradičního oděvu, který nabývá na popularitě. Proslavily ho filmy a seriály zasazené do Skotska, v prvé řadě Cizinka (Outlander). Především Američané rádi pátrají a hrdě se hlásí ke svým skotským kořenům, přičemž nošení kiltu může být výrazem této hrdosti.

Pro mladé lidi je však kilt také vyjádřením osobního vkusu. Pánská móda je v posledních dekádách zoufale unylou záležitostí, s čímž nositelé kiltu statečně bojují. Velkou roli opět hrají celebrity, pro které se moderní kilt stal na červeném koberci zajímavou alternativou ke smokingu nebo obleku. Patří mezi ně třeba Ewan McGregor, David Tennant, Vin Diesel, David Beckham nebo Gerard Butler.

Móda utržená ze řetězu. Příští rok nás čekají flitry, volány i mohutné sukně

Folklor na přehlídkových molech

Folklorní motivy a tradiční oděvy pronikly i na přehlídková mola. Příští rok bude v kurzu maximalismus, do kterého tradiční ornamenty a divoké vzory skvěle zapadají. Na londýnském týdnu módy v září 2026 představila návrhářka Sarah Regensburgerová kolekci Diaspora: Umění sounáležitosti (Diaspora: The Art of Belonging).

Rodina Regensburgerové pochází z Íránu, ona sama se narodila a vyrůstala v Německu, přičemž před několika lety zakotvila v Londýně. Dlouho se potýkala s pocitem, že nepatří ani do jednoho kulturního prostředí. Ke svému původu se dlouho nechtěla hlásit, což změnila až zmíněná kolekce. „Inspirovaly mě koberce, zrcadla, mince, poezie a obecně mé dětství, které jsem strávila sice v Německu, avšak obklopená perskou kulturou,“ přiblížila návrhářka.

Na londýnském týdnu módy v září 2026 představila návrhářka Sarah Regensburgerová kolekci Diaspora: Umění sounáležitosti.

Další příklad, tentokrát z posledního pařížského týdne módy. Jihoafrická značka Maxhosa Africa návrháře Ladumy Ngxokoly zde představila kolekci, která poukázala na krásu afrických tradic. Návrhář do ní zakomponoval geometrické vzory národa Xhosa.

Móda z Oktoberfestu 2023
Folklorní modely jsou stále oblíbenější.
ilustrační snímek
Všemu vládne krok dirndl.
78 fotografií

Na mole se objevily pletené sukně, topy, košile i obleky s geometrickými motivy, hrající všemi barvami. Některé modely zdobily také názvy afrických států. Veškeré produkty značky Maxhosa Africa vznikají lokálně, ve vlastních pletárnách a dílnách v Jihoafrické republice. Návrhář aktivně podporuje domácí textilní průmysl a dokazuje, že africké značky mohou vytvářet luxusní produkty, které obstojí na mezinárodním trhu.

Velkou roli opět hraje patriotismus, ale také vize světlejších zítřků. „Toto je ta Afrika, ve které chceme žít, kde se daří ekonomice, kde klesá zločin i korupce, to je Afrika, kterou tu chceme předvést,“ vysvětlil Laduma Ngxokola.

Důležitý je vztah věci a návrháře

Obě kolekce poukázaly na jednu skutečnost: folklorní vlivy v módě jsou v dnešní globalizované době osobnější než kdy dříve. Tvůrci si vybírají prvky, které mají v jejich životě místo a smysl. Jinými slovy řečeno nekopírují historické ani tradiční kostýmy, ke kterým je nic nepojí. A když ano, se zlou se potážou.

Ruční výroba má hodnotu i příběh

  • S folklorem v módě se pojí háčkování, paličkování, pletení, vyšívání a jiná titěrná práce, kterou ovládaly naše prabáby, ale jejichž místo v moderním světě je ohrožené.
  • Zájem o ruční práci souvisí s proměnou vztahu k luxusu. V době, kdy je možné rychle vyrobit obrovské množství podobného oblečení, získávají na hodnotě věci, za nimiž stojí konkrétní člověk se „zlatýma ručičkama“.
  • Ruční zpracování je samozřejmě na výrobu složitější a finančně nákladnější než práce strojů. Na druhé misce vah je však příběh a unikátnost výrobku.
  • To ovšem neznamená, že každý ručně vyrobený kus je automaticky ekologický nebo eticky bezproblémový. Podstatné je, odkud pocházejí materiály, za jakých podmínek vznikají a zda jsou lidé, kteří ovládají tradiční techniky, za svou práci spravedlivě odměňováni.

Nejeden módní dům nebo řetězec se dostaly do potíží, když nepokrytě přejaly folklorní motivy, ale nepřiznaly inspiraci nebo nezvážily, k čemu se daný kousek původně užíval. Modelový příklad: velký módní dům vytvoří kolekci plnou ceremoniálních indiánských čelenek, které pak prodává za naprosto přestřelené sumy, aniž by přiznal, kde se návrháři inspirovali.

Podobně zneužity byly v minulosti arabské šátky zvané keffiyeh, sikhský turban dastár, čínské sukně, mexické blůzky, rumunské pláště, západoafrické vzory…

Co je obohacení módy a co už krádež? Tenký led jménem kulturní apropriace

Jenže kulturní apropriace se můžou dopouštět i evropské národy mezi sebou. Mnohým Němcům jsou trnem v oku záměrně sexualizované dirndly, oblékané především zahraničními turisty, které mají hluboké výstřihy a nositelkám sotva zakrývají zadeček.

Na celou záležitost můžeme pohlédnout i z jiné stránky: německé úbory mají poněkud černou minulost. V rámci své propagandy je aktivně využívala hitlerovská třetí říše, a proto je otázka, zdali by se měly vůbec nosit.

V Česku je kulturní apropriace pojmem trochu vzdáleným, neboť nemáme koloniální minulost jako některé západoevropské státy. Nejspíš bychom tedy snadno prominuli zahraničnímu návrháři, pokud by využil české folklorní vzory.

Jihomoravská firma FolklorStyl nabízí pestrý sortiment včetně oděvu na svatbu, pánský oblek zájemce vyjde na bezmála 22 tisíc korun.

Designérka Zuzana Osako předvedla oblečení inspirované folklorem.

Zatím se jimi – zcela pochopitelně a správně – inspirují především domácí tvůrci. Třeba Zuzana Osako, Liběna Rochová, Zuzana Kubíčková, Pecka Fashion, Silky Gang, FolklorStyl, Ornamentika a jiní. Jsou to značky, které si potrpí nejen na lokální vzory, ale také na domácí, kvalitní a transparentní zpracování.

Folklor v módě neznamená ve dvacátých letech 21. století oblékat celý kroj a vlastně ani jeho části. Jde o jemné, často sotva postřehnutelné detaily. Třeba na tričku, na teniskách, bundě. Podobně jako na olympijské kolekci ze zimní olympiády v Soči z roku 2014. Stačilo pár lipových lístků převzatých z díla Alfonse Muchy, aby vzniklo úžasně nápadité a patriotické dílo.

Pro ty, kterým nevadí být středem pozornosti, jsou tu pak i výraznější varianty: vyšívané halenky, šaty s potiskem, vesty… Důležité je takové kousky zasadit do minimalistického outfitu. Jinak by se z něj snadno mohl stát kostým.

Máte v šatníku nějaký kousek s folklorním nebo etnickým motivem?

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Z chudoby mezi milionáře. 40 hvězd, které si své bohatství musely vydřít

Tito slavní si vybudovali dokonalý život plný peněz opravdu od píky.

Podívejte se do naší galerie na čtyřicet světových osobností, které se dnes „topí“ v penězích, ale v minulosti žily v chudobě. Všechen svůj majetek si musely tyto hvězdy tvrdě vydřít a rozhodně znají...

Instagramové krásky, které slávu staví na obřím poprsí

Krásky z Instagramu

Podívejte se do galerie na dvaatřicet krásek, které mají jedno společné. Všechny mají obří silikonová ňadra, kterými se rády chlubí a právě na nich postavily i svou kariéru a celkovou slávu....

KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů

Helena Vondráčková

Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...

Bikiny, volány, zvonáče. Módní přehlídky za socialismu inspirovaly i dráždily

Na plovárnu a pláž dámské opalovací kalhotky pasované živůtkem z bílého žlutě...

Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že móda nezná hranic. Pojďme se však vrátit pár desetiletí zpět. V dobách budování socialismu šly parádní outfity na export, zatímco v československých obchodech...

Co jedí Chorvati, když turisté odjedou? Objevte chutě, které možná neznáte

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do...

Na pobřeží je to kuchyně středomořská, se silnými benátskými vlivy. Směrem do vnitrozemí se k ní přidávají chutě pikantních Uher i sladkost osmanského Turecka. A voní jako celý Balkán dohromady!...

Kalábrie vyléčila i syndrom zavrženého rodiče, vypráví spisovatelka Malá

Hostem podcastu NA KAFI byla spisovatelka Blanka Malá

Vyzařuje snad nekonečnou pozitivní energii a kam přijde, tam to rozkvete. V Itálii našla svou lásku i životní štěstí. Vše u ní vždy ale nebylo zalito kalábrijským sluncem. „Zažila jsem si tvrdý...

16. října 2026

Zombie droga zabíjí nejen za oceánem. Hrozí fentanylový scénář i v Česku?

Premium
Snímek zachycuje dívku užívající fentanyl metodou inhalace par známou jako...

Americká fentanylová krize už možná podle statistik není na svém absolutním vrcholu. Po letech děsivého růstu počet úmrtí v roce 2024 výrazně klesl. Jenže radovat se je předčasné: syntetické opioidy...

16. října 2026

Kroj, dirndl, vyšyvanka, kilt. Do módy se vrací folklor a poctivé řemeslo

ilustrační snímek

Bohaté výšivky, výrazné vzory, krajky, korálky a střihy připomínající oděvy našich prababiček. To, co může působit jako záležitost omezená na folklorní slavnosti, si nachází cestu do našich šatníků....

16. října 2026

„Žena vydrží jako kůň.“ Rádoby pochvaly jsou hlavně prokletím, varuje psycholožka

Premium
ilustrační snímek

České rčení říká, že žena vydrží víc než kůň. Má to být asi pochvala, jenže ve skutečnosti zanechávají tyhle rádoby pravdy nepěkné následky na zdraví, vztazích i společnosti. Proč bychom měli přestat...

15. října 2026  17:30

Podzimní týden Nákupů Ona Dnes pokračuje. Pořiďte si skvělé kousky se slevou

ilustrační snímek

Zahalte se do nových podzimních trendů bez výčitek z utrácení. Ať už toužíte po stylovém kabátu, voňavé kosmetice nebo nových botách, slevový týden Nákupy Ona Dnes, který odstartoval v pondělí 12....

7. října 2026,  aktualizováno  15. 10. 10:46

Klíče k dlouhověkosti? Odborníci hovoří o svalové hmotě, spánku i cukru

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma Biohacking a longevity – Jak žít déle a lépe...

Co s našimi buňkami dělá několik nocí špatného spánku? Proč samotný zdravý životní styl někdy nestačí k odvrácení infarktu? A jakou roli mohou hrát svaly nebo kreatin a proč má smysl chodit k lékaři...

15. října 2026

Svalovec s ostře řezanými rysy. Jak model Ruben Rua pobláznil Portugalsko

Ruben je portugalská hvězda.

Ruben Rua je úspěšný portugalský topmodel, televizní moderátor, influencer a podnikatel. Patří mezi nejvýraznější tváře portugalské módní scény a šoubyznysu a to především díky dokonalé postavě...

15. října 2026  8:38

Nahoru a dolů. Podzimní teploty jsou jako horská dráha. Chce to vrstvit

Lehký béžový vlněný svetr se přirozeně kombinuje s košilí a tmavými džíny,...

Nahoru a dolů. Přesně tak se nyní pohybuje rtuť teploměru. Zatímco rána jsou chladná už i mrazivá, přes den se na sluníčku i zapotíte. Oblečte si proto na sebe fungující tenké vrstvy, které můžete...

15. října 2026  4:30

Slow sex mění pravidla hry. Orgasmus nemusí být hlavním cílem

ilustrační snímek

Když začne sex připomínat naučenou choreografii, může z něj časem zmizet napětí i zvědavost. Ne vždy je ovšem potřeba zkoušet nové pomůcky nebo polohy. Možná stačí přestat tolik řešit, k čemu má...

15. října 2026

Pokřikují na mě, proč jsem už brzy ráno nalitá. Aneta bojuje se vzácnou nemocí

Premium
Aneta Brendlová

Třicetiletá Aneta Brendlová má vzácné mitochondriální onemocnění, které způsobuje postupné ochabování svalů po celém těle. Podle lékařů už tu neměla být nebo měla jen ležet. Navzdory jejich...

15. října 2026

KVÍZ: Znáte české hity? Zkuste, co vám v hlavě zůstalo kromě refrénů

Helena Vondráčková

Česká hudba nabízí desítky písní, které známe z rádií, filmů i večírků. Jejich původ nebo příběhy nás ale dokážou pořádně potrápit. Otestujte si v kvízu, jak dobře znáte interprety největších hitů. O...

vydáno 15. října 2026

Ve škole je odepisovali, dnes je zná celý svět. Padesát slavných příběhů

Ve škole jim opakovali, jak jsou k ničemu. I přes problémy ale tyto hvězdy...

Ve škole to neměly tyto slavné hvězdy jednoduché. Učitelé je podceňovali, často byly terčem posměchu. Dospělí jim předvídali nulovou budoucnost, ale tyto VIP světu ukázaly, že uspět může každý....

14. října 2026  8:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
Nákupy OnaDnes 13.-19. 10. 2025