Kristýna Coufalová se na parketu v podstatě narodila. Oba její rodiče závodně tančili a v devadesátých letech založili v Olomouci taneční školu. Přesto si musela prosadit, aby mohla jít v jejich šlépějích. Vykročila po nich až ve třinácti letech.
„Moc dobře věděli, co všechno tanec na závodní úrovni obnáší. Můžete trénovat sebevíc a stejně spoustu věcí neovlivníte, už jenom tím, že tančíte v páru. Navíc se nedají přesně spočítat branky, body, vteřiny a během hodnocení rozhoduje, jaký dojem na porotu uděláte. Táta byl zároveň tělocvikář a představoval si, že bych mohla sportovat venku, nebo dělat alespoň něco objektivněji měřitelného,“ vysvětluje Kristýna, které ale tanec učaroval už v dětství.
Dnes už jsou taneční v každé větší obci nebo městě i pro dospělé a to před dvaceti lety určitě nebývalo.