V šedesátých letech zazářila Hana Mašková na krasobruslařském nebi jako kometa. Při jejích závodech tehdy usedal celý národ k černobílým obrazovkám a hltal každý její pohyb na ledové ploše.
Legendární komentátor Karel Mikyska s nakažlivým nadšením popisoval prvky jejích volných jízd stejně jako barvy flitrů na kostýmech „naší Hanky“. Holčičky si vystřihovaly její obrázky z novin a snily o podobném úspěchu.
Rodina na druhý pokus
Psal se rok 1946, když Marie Kubatová, matka dvojčat Honzy a Marušky ve vesnici nedaleko Pardubic, vyrazila do lékárny pro léky pro svého duševně nemocného manžela. Nemohla tušit, že nádor na mozku jejího muže zrovna v tu chvíli způsobil děsivý zkrat, kdy Jan Kubata v náhlém návalu zlosti ubil obě malé děti a vzápětí se sám oběsil.
Hana Mašková
Narodila se: 26. září 1949 v Praze
Zemřela: 31. března 1972 při autohavárii u Vouvray ve Francii
Kariéra: Krasobruslařská mistryně Evropy 1968, bronzová medailistka ze zimních olympijských her 1968, dvojnásobná vicemistryně Evropy z let 1967 a 1969, pětinásobná mistryně Československa. Angažmá v Holiday on Ice v letech 1969 až 1972.
Paní Marie se po této nepředstavitelné tragédii musela sama podrobit léčbě. Osud k ní ale po čase obrátil vlídnější tvář a přivedl ji znovu do cesty její dávnou lásku, Josefa Maška. Dva roky po smrti dvojčat se vzali a přestěhovali do Prahy, kde Marie přivedla na svět dcerku Haničku.
Pan Josef pracoval jako číšník a když měl volno, vodil Haničku na bruslení na zimní stadion Štvanice. Na konci kluziště, vyhrazeném pro malé děti, trávila tehdy čtyřletá šampionka celá dopoledne…
Čtrnáctiletá mistryně
Trenéři brzy rozpoznali Hančin sportovní talent a její rodiče udělali všechno pro to, aby se z ní stala skutečná mistryně. Ale především se o to zasadila Hana sama svou sebekázní a ctižádostí.
„Třikrát týdně vstávám ve čtyři hodiny ráno a jezdíme s maminkou poslední noční tramvají na trénink. Cestou ze stadionu se pak učím do školy,“ vyprávěla novinářům, když se už jako čtrnáctiletá žákyně základní školy stala domácí krasobruslařskou hvězdou číslo jedna.
Ačkoliv z Hanky vyrůstala nádherná žena, která neměla nouzi o pozornost mladíků, neznala, co je rande nebo chození ven s kamarádkami. Zdá se ale, že přísný režim a dřina tehdy Hance ještě nevadily. Nestála o společnost vrstevníků, měla spíš uzavřenou povahu.
Jak dospívala, zdokonalovala svůj krasobruslařský um. Celá Evropa, a záhy i svět žasl nad jejím talentem. V osmašedesátém roce, když jí bylo osmnáct, se stala mistryní Evropy, přivezla bronz z olympiády i z mistrovství světa. To už čelila velkému tlaku očekávání krasobruslařského svazu, jehož „bafuňáři“ v ní viděli jen stroj na další medaile.
Dovolená ve Špindlu
Unavená, přetrénovaná mladá žena si konečně uvědomila, že normální život se neodehrává jen na zimním stadionu, motivace pro bruslení se začala vytrácet. Když si devatenáctiletá krasobruslařka výjimečně vyrazila na koncert svého oblíbeného zpěváka Karla Gotta v Lucerně, v zákulisí ji seznámili s textařem Jiřím Štaidlem.
Milovník žen a bonviván Jiří zahořel k Hance zřejmě stejně silně jako ona k němu. Stal se její první, a podle všeho i poslední velkou láskou. S ním teď poznávala všechno, co si dosud musela odpírat. Přizpůsobila se jeho bohémskému životu, zároveň se ale snažila udržet disciplínu vrcholového sportovce. To samozřejmě nešlo dohromady.
Hádky s mámou, domluvy trenérky Míly Novákové i zájem médií o její soukromý život ji deptaly. Blížilo se mistrovství světa a bezradná Hanka se předávkovala prášky na spaní, v nemocnici jí museli vypumpovat žaludek. Spekulovalo se o pokusu o sebevraždu. Pomoci musel psychiatr, který jí překvapivě „naordinoval“ týdenní dovolenou ve Špindlerově Mlýně jen s Jirkou, bez matky. Ta jen marně protestovala, ale musela se podvolit.
Brusle zahodila do jezera
Hanka se vrátila na led s novou energií, ale už to nebylo ono. Na mistrovství Evropy 1969 ještě vydřela stříbro, ale ze světového šampionátu v Colorado Springs kvůli naražené kostrči odstoupila. Stýskalo se jí po milenci, už nechtěla pokračovat.
Po přerušeném závodě vzala do ruky brusle a v doprovodu Míly Novákové, která jí už nic nerozmlouvala, je vyhodila do coloradského jezera. „Se závoděním končím, už nebudu reprezentovat,“ prohlásila rezolutně a nikdo už její rozhodnutí nedokázal zvrátit.
Ještě během pobytu v USA podepsala lukrativní smlouvu jako první sólistka americké lední revue Holiday on Ice. Jiří Štaidl ji v tom podporoval, i když věděl, že jejich společné chvíle budou i nadále vzácné.
Na podzim 1969 jel za Hankou do švýcarského Bernu, kde sledoval přípravu nového programu její lední revue. V Československu potom popisoval do médií, s čím revue přijede koncem roku do Prahy, aby pomohl udělat Hance reklamu. Třiadvacet pražských představení s Hanou Maškovou jako hlavní hvězdou vidělo v Praze dvě stě padesát tisíc lidí.
Osudná noční jízda
Během pražských vystoupení prozradila Hana novinářům své plány. „Ještě dva roky v revue, pak se chci vrátit do Prahy a někoho trénovat,“ prohlásila. V té době si lásku s Jiřím vychutnávala plnými doušky a těšila se, že se vezmou.
Jenže kočovný život s revue milence opět rozdělil a Štaidl v té době podlehl svodům lyžařky Ivany Zelníčkové, později Trumpové, bývalé manželky amerického prezidenta. Jiří s Hanou se ale nikdy oficiálně nerozešli, jejich vztah zřejmě mohl mít ještě šanci.
Angažmá v lední revue přineslo Hance nejen nezávislost, ale i nevídané finanční možnosti. Oblíbila si rychlou jízdu v drahých autech, štace mezi vystoupeními ráda přejížděla ve svém voze. V březnu 1972, unavená a nevyspalá, uháněla za noci v nadupaném sporťáku Opel GT z Paříže do Tours, když se proti ní u vesnice Vouvray vyřítil kamion.
Neodvratná čelní srážka ukončila ve 22 letech život ledové krásky. Zemřela ještě v sanitce. Smrt krasobruslařky Jiřího těžce zasáhla, podle přátel ji ještě stále miloval. Začal pít, život ho netěšil. Stejně jako Hanka zahynul v autě, jen rok a půl po její nehodě. Přesně 9. října 1973 nedaleko Říčan u Prahy.
Článek vznikl pro časopis Pravdivé příběhy.