Lógr na vlasy i na pleť, vejce i olej. Posíláte své tipy na domácí péči

Zábal na vlasy i koupel nohou

„Doporučuji skvělý zábal na vlasy, po kterém jsou vlasy krásné oživené a lesklé,“ píše například čtenářka Eva a radí smíchat pět lžic olivového oleje se lžící medu. „Necháme zahřát jen tak, aby byla směs vlažná, pak vmícháme jeden žloutek, vetřeme do suchých vlasů a necháme působit alespoň 30 minut. Poté vlasy umyjeme,“ radí a upozorňuje, že je nutné je umýt víckrát, abyste ojel dokonale odstranili.

„Vynikající je také koupel nohou, na které často zapomínáme. Do většího lavoru nebo kbelíku dáme teplou vodu, 1 dcl jablečného octa a pár kapek oleje – levandulový, pomerančový nebo jakýkoli máte rádi. Po 20 minutách v lázni budou vaše nohy krásně hebké a díky jablečnému octu i vydezinfikované.“

O pleť se snažím pečovat tak, že ji každé ráno a večer čistím pleťovou micelárni vodou, poté ráno dávám pleťový krém a večer sérum na vypnutí pleti. Nesmí chybět jednou až dvakrát týdně pleťová maska s kaolinem, protože mám mastnější pleť. O vlasy se, přiznám, nepečují dostatečně, používám pouze arganový olej před fénováním, abych je.neměla tolik vysušené.

Dá se ušetřit?

Monika sází na jarní vzduch a snaží se být co nejvíc venku. Karanténa má podle ní tu výhodu, že na sebe nemusí patlat tunu make-upu a její pleť díky tomu vypadá lépe. „Na pravidelné čištění pleti a hydrataci krémem nezapomínám. Oblékám se hlavně pohodlně: leginy, tričko, mikina a tenisky to jistí. Vlasy nosím stažené do ohonu, nežehlím je ani jinak nestylizuji a myslím, že karanténa mi prospívá.“

Ani Lucii karanténa moc nezasáhla. Vlasy obarví sama a že přerůstají? „Alespoň mám možnost, vyzkoušet nové účesy.“ S kosmetikou je na tom stejně. „Obočí vytrhám, obličej pořádně napařím ve sprše a následně vyčistím. Jednou až dvakrát týdně si dopřeji peeling a masku a zvládnu i základní manikůru, dokonce častěji než dříve, protože je víc času. Vlastně jsem zjistila, kolik peněz se dá ušetřit,“ píše.



„Hlavně nezapomenout vypadat i v karanténě při home office pro manžela tak, aby se mě nelekal...takže občas se oholit a osprchovat a je to OK,“ píše Štěpánka.

Rady pro objem vlasů

„Gelové nehty jsem si odpilovala a lakuji je každý druhý den výživným bezbarvým lakem, aby získaly zpět svou sílu.,“ píše Štěpánka. „Konečky vlasů jsem si včera zastřihla sama.“ Aby její jemné blond vlasy získaly na objemu, používá po umytí pěnové tužidlo a fénuje je v předklonu až do úplného uschnutí. „Poté je sepnu do měkké gumičky a vyčkám do úplného vychladnutí. Jakmile gumičku sundám, mají vlasy krásný objem,“ radí.

Kávový lógr i masáž obličeje

Linda si gelové nehty nechala odmočit v oleji s acetonem a pak šetrně odloupla zubní nití. Vlasy si zkoušela barvit sama a dopadla prý jako zapadající slunce. „U nás teď svítí i ve dnech, kdy na nebi nesvítí.“ Ostatním radí hydratovat pleť jen kokosovým olejem s bambuckým máslem, vlasy na noc balit do olivového oleje. „Zevnitř se živím nejčastěji kvalitními kakaovými boby a proti výčitkám bojuji pomocí ostropestřce.“

Čtenářka Eva nedá dopustit na peeling celého těla pomocí kávového lógru. „Pleť je po něm krásně zářivá,“ píše. Kateřinin tip pro krásu je zase každodenní masáž obličeje před spaním. „Stačí na ni jen pár minut, člověk si u ní odpočine a navíc to i funguje,“ pochvaluje si.



Všechno zlé je pro něco dobré

„Aby mi vlasy tak rychle nešedivěly, splachuji je odvarem z mladých kopřiv a nasadila jsem i kopřivovou pitnou kůru,“ svěřila se se svými zkušenostmi Petra a poslala i fotografii, na níž je s dcerami. Denně prý vypije půl litru kopřivového čaje, který podle ní mimo jiné čistí pleť a zbavuje tělo škodlivin. „A tak mám nakonec pleť hezčí, než když jdu od kosmetičky,“ píše a dodává, že si dopřávám také bylinné koupele a napářky obličeje. „Tady lze využít fialku, podběl, sedmikrásku. Bonusem ke krásné pleti je léčba a dezinfekce dýchacích cest, což je přesně to, co teď potřebujeme.“

Přiznala, že jí saláty ze zelených mladých listů pampelišky, jitrocele a bršlice. „Když jsou listy mladé, chutnají opravdu skvěle a vaše tělo vám poděkuje,“ napsala s tím, že právě maceruje březové listy na vlasovou vodu, aby měla zdravé vlasy. „A do toho vařím sirupy na limonády pro děti, které rozdávám i sousedům seniorům, suším bylinky na čaj a říkám si, že moje babička měla pravdu, když říkala, že všechno zlé je pro něco dobré.

Na vlasy kávová maska, na obličej banánová

„Jsem bruneta a na podporu růstu i na obarvení odrostů používám domácí kávovou masku,“ poradila Naďa. „Stačí smíchat 1 vejce, 3 lžíce olivového oleje a 2 lžíce mleté kávy. Směs nanesu od hlavy do suchých vlasů, potom zabalím na 30 minut do igelitu. Vlasy pak krásně voní, jsem opravdu nadšená,“ pochvaluje si a přidává i svůj recept na vyhlazující domácí pleťovou masku: „Stačí rozmačkat banán, lžíci bílého jogurtu a lžíci olivového oleje, to vše smíchat, nechat 15 minut působit a pak opláchnout teplou vodou.“

Peeling proti celulitidě

Další čtenářka Petra nechce riskovat domácí odbarvování vlasů a na zakrytí odrostů raději doporučuje vymývatelný barvicí šampon. „Na celé tělo pak doporučuji domácí peeling ze směsi kávového lógru, cukru a olivového oleje. Pokožka je krásně jemná, ale není podrážděná, je to skvělé proti celulitidě,“ píše. Nohy a ruce je podle ní třeba mazat.



Iveta doma nosí pohodlné černé legíny a volnější bavlněné triko, aby se cítila příjemně a zároveň se nebála vyběhnout, kdyby zvonil pošťák. Nehty nechává odpočinout od gelů, laků a broušení. „Když lak, tak jedině pečující, ale posílit se dají i podomácku, stačí na ně nechat chvíli působit olivový olej. Na tělový peeling ráda používám chilli a pokud se chcete pořádně promastit, stačí kokosový olej,“ píše a přidává ještě radu, abychom konečkům vlasů dopřáli olejovou kůru a nenechávali je mokré schnout, protože, jak tvrdí, vlhkost jim ani pokožce hlavy neprospívá.