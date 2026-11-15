Kdysi lámaly mužská srdce. Jak dnes vypadají slavné krásky?
Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy
Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...
Sexy, průsvitné, oblečené obráceně. Šaty Jane Birkinové se zapsaly do dějin
Šedesátky byly v módě dobou divokou a revoluční. S nástupem minisukní začaly ženy dávat své křivky nebývale na odiv. Hluboký dekolt byl však stále do velké míry tabu. Proto háčkované šaty herečky...
Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu
Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli...
Obří poprsí je proslavilo po celém světě. Podívejte se na silikonové rekordmanky
Podívejte se do galerie na slavné ženy z celého světa, které se rozhodly zvětšit si ňadra pomocí silikonových implantátů a co se velikosti týče rozhodně nešetřily. Mnohé patří mezi světové...
Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně
Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během...
Hřejivé domácí lázně. Dáte přednost bylinkám, soli, nebo bublinkám?
Proměňte svou koupelnu v oázu klidu a restartujte tělo i mysl. Sůl zvládne generální úklid těla, esenciální oleje dokážou navodit pohodu.
Guláš jako polévka, langoš bez kečupu. Maďaři vaří jinak, než si Češi myslí
Máme ji kousek za hranicemi, a přesto ji neznáme. Dílem proto, že nám přijde mnohdy nevyslovitelná. V kontextu středoevropské gastronomie je ovšem ojedinělá. Zatímco jinde sází na tlumené chutě,...
Podzim je čas na změnu. Které módní trendy můžete klidně minout?
Odívání podléhá trendům, ale nemusíte se jich bát. Držte se svého stylu, nebojte se nových kombinací a občas přidejte nějaký ten výstřelek. Trendy jsou inspirací, nikoli pravidlem. Co ale stojí za...
Kdysi lámaly mužská srdce. Jak dnes vypadají slavné krásky?
Bodovaly už před lety. Některé z krásek se dokonce drží na předních příčkách v oblasti šoubyznysu už desítky let. Dříve byly mladé, ale krásné jsou i dnes, ačkoli už mnohé ve věku babiček. Podívejte...
Přetížené nervy, stres a únava. Pět způsobů, jak tělu ulevit
Nervová soustava ovlivňuje třeba to, jak zvládáme stres, soustředíme se i odpočíváme. Dobrou zprávou je, že jí můžeme prospět i drobnými změnami v každodenním životě. Stačí se zaměřit na několik...
Otec násilník, úzkosti i toxické vztahy. Mrazivá zpověď tanečnice ze StarDance
Ve StarDance učí známé osobnosti náročné taneční kroky. S hercem Jiřím Dvořákem v roce 2018 vyhrála, letos do soutěže nastoupila s Tomášem Matonohou. Ty nejtěžší kroky však musela tanečnice Lenka...
Vstávání ze země bez rukou ukáže, co o kondici neprozradí běh. Stačí koberec
Kondici si často spojujeme s tím, kolik uběhneme nebo jak rychle vyjdeme schody. Jenže výdrž je pouze jedna její část. Při obyčejném vstávání ze země se uplatňuje také svalová síla, pohyblivost a...
Zkuste na podzim přidat vitamíny. Kila půjdou rychle pryč
Pokud zvýšíte svůj přísun vitaminů, podaří se vám hotový zázrak. Můžete jíst jako dosud, a přesto zhubnete. Geniální! Který potřebujete doplnit nejvíce?
Horoskop pro každé znamení na 47. týden roku 2026
Další listopadový týden vám přinese prostor pro ujasnění si minulosti, hlubší vnímání rodinných vztahů a nalezení vnitřní svobody. Mnoho znamení pocítí příliv nové energie a šanci udělat si v životě...
Rýma nemusí být jen nachlazení. Osm druhů, které se vyplatí rozpoznat
Ucpaný nos, stálé smrkání a nepříjemné kýchání zná každý. Rýma ale nemusí znamenat jen obyčejné nachlazení, může za ní stát alergie, hormony nebo třeba nosní sprej. Podle příčiny se liší i léčba....
Citliví Raci i umanuté Panny. Komu ze zvěrokruhu se ještě lepí smůla na paty
Máte pocit, že o každou maličkost musíte bojovat dvakrát tolik a za kousek štěstí platíte tvrdou daň? Proč narážíte na stejné typy partnerů, potíže v práci a smůlu, která se vám lepí na paty? Některá...
Obří poprsí je proslavilo po celém světě. Podívejte se na silikonové rekordmanky
Podívejte se do galerie na slavné ženy z celého světa, které se rozhodly zvětšit si ňadra pomocí silikonových implantátů a co se velikosti týče rozhodně nešetřily. Mnohé patří mezi světové...