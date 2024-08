Před padesátkou vypadám skvěle, protože nemám děti, říká žena

Caroline je hvězdou TikToku, kde přidává „beauty“ videa s nápady na líčení nebo tvoří módní okénka se svými outfity. Mnohem víc však lidi zajímá, jak je možné, že vypadá tak mladě dva roky před padesátkou. Důvod je podle ní prostý. Zkrátka se rozhodla nestresovat a zvládá to pouze tak, že nemá partnera ani děti.

„Často se mi stává, že mi lidé hádají dvacet. Ptají se mě, co je mým tajemstvím. Nechápou, že už mi bude padesát. Samozřejmě z toho mám velkou radost. Lichotí mi to,“ uvedla žena pro server Mirror.

Místo dětí si pořídila psa, který prý zlobí méně, než by zlobily děti. Navíc se obává, že by žila v neustálém strachu, aby se jim něco nestalo a i to podle ní u lidí přispívá ke stárnutí.

„Asi to budu mít i v genech. Moji rodiče na svůj věk také nevypadají. Nikdo z nás nepije alkohol ani nekouříme. Nestresujeme se, jsme v zásadě veselí lidé a život bereme s nadhledem a humorem. Stres je největším nepřítelem po všech stránkách. Já se mu vyhýbám. Nemám partnera ani děti,“ doplnila.

Caroline se také každý den maže opalovacím krémem. Používá faktor padesát a zbytečně se nevystavuje sluníčku. I na dovolené je pokud možno co nejčastěji ve stínu. Také jí zdravě a pije hodně tekutin. V jejím jídelníčku najdete hlavně zeleninu, ovoce a ryby. A je velkou milovnicí luštěnin. Se psem pak ujde denně okolo deseti kilometrů svižnou chůzí.