Roky žila s výplněmi, po třicítce žena musela podstoupit facelift

„Po letech aplikování výplní jsem vypadala divně. Už jsem to nebyla já. Přestala jsem si být podobná. Úplně mi to zdeformovalo tvar obličeje,“ uvedla žena pro Dailymail.

Dnes varuje všechny mladé ženy, aby si dobře rozmyslely aplikaci výplní a pokud možno takové zákroky nechaly až na dobu po třicítce nebo i déle. Podle Ashley právě výplně mohly za to, že už si přestala být podobná a ve čtyřiatřiceti letech musela na facelift.

„Od dvaceti let jsem si nechávala výplně aplikovat. To nebylo dobré. Myslím, že kdybych to nedělala, všechno by bylo jinak. Teď musím počítat s tím, že mě pravděpodobně čeká další facelift v budoucnu, protože ten z letošního roku neudrží mé vrásky a povadlou kůži věčně,“ pokračovala.

Myslí si, že si svým lehkovážným jednáním způsobila zbytečné komplikace, a obává se budoucnosti. „S faceliftem jsem nyní spokojená, ale výplně už nechci. Nechala jsem si je pouze ve rtech a v oblasti čela mám botox. Nic víc už nechci. Už jsem tím nadělala dost škody,“ doplnila trojnásobná máma. Od podobných zákroků chce odradit i své dcery a doufá, že se nenechají strhnout okolím jako před lety ona.