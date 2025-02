Patří mezi nejkrásnější ženy světa a shání partnera. Její nároky jsou vysoké

Měsíčně dá žena za kosmetiku, menší chirurgické zákroky, masáže a jiné „rozmazlovací“ záležitosti v přepočtu zhruba sto dvacet tisíc korun. A podle Janainy je povinností každého muže, aby o svou ženu plně pečoval i po finanční stránce. Proto by byla ráda, kdyby její budoucí partner měl dostatek financí na všechny její potřeby.

„Dále nechci, abych byla s mužem, který miluje seznamovací aplikace. Pokud se mnou má být, nic takového přece nepotřebuje. Myslím, že celkově by se měli muži zamyslet nad tím, kolik času tráví se svým telefonem. Pokud se mnou chtějí být, telefon by měli mít vypnutý,“ uvedla žena. To v dnešní moderní době bude pro každého muže dost těžké. Přesto si žena stojí za svým a stále věří, že muže svých snů najde.

Biologické hodiny totiž pomalu tikají a i ona už začala toužit po rodině. Kromě výše zmíněných požadavků také doufá, že najde protějšek, který bude natolik přitažlivý, aby s ním rodinu chtěla založit. Záleží jí totiž na dobrých genech, které předají svému potomkovi.

„Vím, že pro mnohé je seznam mých požadavků nesmyslný. Ale svět je veliký. A možná najdu toho pravého na druhé straně planety. Kdo ví. Myslím, že je potřeba myslet pozitivně a věřit svým snům,“ sdělila fanouškům na Instagramu. Už jí napsalo mnoho potencionálních partnerů, ale s žádným doposud nebyla natolik spokojená, aby se s ním sešla osobně.

Pětatřicetiletá kráska také zdůraznila, že odmítá žít s mužem, který je „mamánkem“ a ještě před časem, nebo dokonce i nyní žil s matkou. „S takovými jsem už na rande byla. A mohu vám říct, že ti jsou nejhorší. Chci muže s velkým M. Džentlmena, který si váží žen. Který je opravdu silný a mohu k němu vzhlížet,“ doplnila.