Jessica Routová z Velké Británie hrdě ukazuje své bříško. Po porodu jí v oblasti břicha zůstalo hodně vytahané kůže, ale v žádném případě se jí pomocí plastik nechce zbavovat. Naopak se ukazuje světu, aby se ostatní ženy cítily krásné a normální. „Žena může být krásná i bez plochého bříška,“ říká.

Pravidelně na Instagram přidává videa, kde bříško ukazuje a následně si vybírá outfity, ve kterých vyráží ven. Ukazuje tak maminkám, že mohou být šik a trendy i v případě, že mají po porodu stejné bříško jako ona.

Mladá maminka odmítá zahalovat bříško, které jí zůstalo po těhotenství. Nestydí se za něj a hrdě ho ukazuje světu. „Je to přirozené,“ říká.
Jessica Routová
Jessica Routová
Jessica Routová
9 fotografií

„Svět nám neustále podsouvá, že pokud nemáme ploché bříško, nejsme dostatečně krásné. Neměly bychom se nikomu líbit, měly bychom se zahalovat a nejlépe se raději vůbec neukazovat v bikinách. To je ale nesmysl, který nechci přijmout. Právě maminky mají často po porodu větší bříško a – světe div se – jsou krásné i s ním,“ říká.

Často se setkává s lidmi, kteří neváhají a její postavu komentují. Slýchá, že je nechutná, měla by být zalezlá doma a měla by se co nejdřív objednat na plastiku. Má ale za to, že se zapomíná na přirozenost a normální ženy, kterých je na světě stále víc než těch, které za sebou mají plastiku a zdánlivě dokonalé tělo, které vídáme v televizi nebo magazínech.

„Sociální sítě nám z větší části ukazují realitu, která není až tak úplnou realitou. Ženy si upravují fotografie, aby vypadaly jako modelky, a bojí se ukázat pravé já. Já ho ukazuji, abych povzbudila ženy, které mají podobnou postavu jako já. Protože i taková postava je v pořádku,“ míní.

Sama ale uznala, že ještě před těhotenstvím by si nedovedla představit žít s tělem, jako má nyní. Těhotenství a mateřství ji ale změnilo.

Je vděčná svému tělo za to, že jí dalo dceru, a váží si ho za to, čím si prošlo. A v žádném případě ho nechce zatěžovat plastikou. Žije zdravě, hýbe se, je spokojená a ve svém těle šťastná. Sebelásku chce předávat i své dceři a věří, že i svět bude mít konečně stejný názor na dokonalou krásu jako ona. „Dokonalá krása je v každém z nás,“ říká.

