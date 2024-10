Soutěž o nejkrásnější zadek má vítězku, je jí blond kráska z Brazílie

Na druhém místě se umístila Tiele Azambuje a třetí byla Pamella Michelinny, která je první transgender ženou, která se této soutěže účastnila. Konkurence byla opravdu veliká a většina účastnic má za sebou nějaké vylepšení. Finalistky měly v pozadí silikonové výplně nebo pozvednutí zadečku. Bruna ale žádný zákrok nikdy nepodstoupila.

„Je to fantastické. Stále to vítězství zpracovávám a asi jsem si to ještě plně neuvědomila. Je to neskutečné. Opravdu mám nejkrásnější zadek na světě? Děkuji všem,“ vzkázala vítězka svým fanouškům na Instagramu.

Právě sociální sítě jsou nyní jejím největším zájmem. Chtěla by využít své slávy a šířit pomocí sociálních sítí lásku. „Myslím, že dnešní svět je až příliš zaměřený na negativní věci a chybí mu láska. Byla bych ráda, kdyby se k sobě lidé chovali lépe a vyjadřovali si víc lásku. Žijeme jen jednou a myslím, že není čas na nenávist,“ pokračovala.

Ona sama žije v otevřeném vztahu, je bisexuální a nemá vůči nikomu žádné předsudky. Věří, že je ještě stále možné změnit svět k lepšímu a šířit pozitivní vibrace. „Když je člověk nějaký čas slavný, měl by tu slávu využít k něčemu dobrému. A to se mi doufám podaří,“ doplnila.