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Leidy Mazo se narodila v Kolumbii, ale už řádku lež žije v Kalifornii. Známá umělkyně v USA ukazuje nejen své výtvory. Na sociálních sítích předvádí oblé křivky, ke kterým si dopomohla plastickými operacemi. Podívejte se do naší galerie, jak si užívá života jako single máma.
Autor: koláž iDNES.cz
Stará se o dceru a je na ni sama. Není tedy divu, že neodmítne jakoukoli lepší práci, díky které si může přivydělat víc peněz. Na pláži v Malibu nafotila fotografie jako reklamu na balenou vodu.
Autor: Profimedia.cz
„Někdy mám pocit, že mi život schválně do cesty staví překážky, abych byla ještě lepší verzí sama sebe,“ sdělila na svém profilu na Instagramu Leidy Mazo.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti se blýskal i ve filmu. Zahrála si v hollywoodském snímku Transformers 3. „Před kamerou jsem se cítila jako doma. Možná budu uvažovat nad dalším krokem ve své kariéře,“ uvedla tehdy.
Autor: Profimedia.cz
Leidy Mazo neunikne ani zvídavým paparazzi fotografům. Zachytili ji v bazénu v Los Angeles pod jejím apartmánem
Autor: Profimedia.cz
Leidy Mazo je především umělkyně. Tvoří obrazy, které mají provokovat. „Chci, aby v každém vzbudily silné emoce. Nejde o malbu, na kterou byste se měli dívat a u toho v klidu usnout. Moje obrazy ve vás mají probudit vášeň a zvídavost,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Má předělaný nos, větší rty, nechala si dát výplně v oblasti obličeje a kromě toho má také umělá ňadra a výplně v pozadí. „Krása je pro každého jiná. Mně se líbí něco, ale jinému to může připadat odpudivé. A to je v pořádku, normální. Ale neznamená to, že budu někoho hanit. Žij svůj život a nech žít i ostatní,“ vzkázala.
Autor: Profimedia.cz
Leidy se svou dcerkou, která je pro ni v životě na prvním místě. „Než jsem se stala mámou, neměla jsem tušení, že někdy budu moct někoho tolik milovat,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Její fanoušci jí často píší, že to přehání s úpravami fotografií a na Instagramu ukazuje absurdní realitu, kterou si přikrášluje.
Autor: Profimedia.cz
Photoshop je její oblíbený program, bez něj už by zřejmě ani fotografie na Instagramu nezveřejnila.
Autor: Profimedia.cz
„Nikomu nevnucuji svůj život ani umění. Věřím, že si ke mně i k mé tvorbě každý najde cestu sám a přirozeně,“ sdělila.
Autor: Profimedia.cz
Měla románky s mnoha slavnými muži, ale stále se jí nedaří najít pravou lásku. Myslela si, že po třicítce už bude mít stabilní zázemí a manžela. Místo toho ale pravou lásku stále hledá.
Autor: Profimedia.cz
A co jí inspiruje? „Život, láska a naše bytí. Sedli jste si někdy v noci ven, koukali se na hvězdy a přemýšleli, co je tam daleko ve vesmíru? Je tam paralelní život? Jsou tam jiní lidé? Jsou tam další osudy? Kdo ví, ale je to nesmírně inspirativní,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Hýčká si své dokonalé křivky opravdu poctivě. „Fitko, běh, masáže, krémy. Já nic nepodceňuji,“ vzkazuje.
Autor: Profimedia.cz