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Leidy Mazo: Umělkyně, která si hýčká chirurgicky vylepšené křivky

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  9:00
Křivky vylepšené plastickými operaci známá kráska ráda ukazuje. Leidy Mazo Leidy Mazo Leidy Mazo Leidy Mazo Leidy Mazo Leidy Mazo Leidy Mazo Leidy Mazo Leidy Mazo Leidy Mazo Leidy Mazo
Leidy Mazo se narodila v Kolumbii, ale už řádku lež žije v Kalifornii. Známá umělkyně v USA ukazuje nejen své výtvory. Na sociálních sítích předvádí oblé křivky, ke kterým si dopomohla plastickými operacemi. Podívejte se do naší galerie, jak si užívá života jako single máma.

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