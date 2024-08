Čtyřnásobná máma radí, jak být i s dětmi sexy a fit

Bellucci je na své tělo opravdu pyšná, důkazem je například i to, že se pravidelně odhaluje i na společných dovolených a vystavuje své dokonalé tělo světu. Rozhodně se tedy nestydí a jak sama říká, nebude se zbytečně zahalovat, když nahota je naše přirozenost. Své vnady prý neskrývá ani doma. Chce zkrátka, aby i její děti věděly, že za vlastní tělo by se neměly stydět.

„Jsem sice máma čtyř dětí, ale to mě nezastaví před tím, abych se opalovala nahá. Mám krásné tělo, mám ho ráda a nebudu ho zahalovat jen kvůli tomu, že mi to někdo řekne. Nikomu do toho nic není,“ myslí si.

Neodhaluje se nikdy na místech, kde by to bylo zakázáno. V arabských zemích by si nic takového nedovolila. Vždy ctí všechna nařízení. Na své postavě tvrdě dře a ráda zkrátka ukazuje, že i ve dvaačtyřiceti a po čtyřech dětech má postavu „jako lusk“.

Zdravě jí, pravidelně cvičí a svůj tvrdý režim zvládá i se čtyřmi dětmi „za zády“. Jejím heslem je“ „Když se chce, všechno jde.“ Díky partnerovi a jeho finanční podpoře nemusí řešit práci, má tak čas sama na sebe i děti.

„Vždy se najde někdo, kdo bude váš životní styl kritizovat. Můžete být oddaná matka a manželka, věnovat se jen domácnosti a mít vše pod kontrolou. A stejně si na vás něco najdou. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Tak to je. Proto mě nevyvádí z míry ani poznámky sousedů, kteří například nemohou vydýchat, že se sluním na zahradě nahá. Ale proč bych to nedělala? Je to moje zahrada, mé tělo, mé rozhodnutí,“ doplnila svým sledujícím na Instagramu.