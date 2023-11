Žena vypadá jako Marilyn Monroe, má to svá pro i proti

„Jednou za mnou v baru přišel muž, který zprvu vypadal jako sympaťák. Pak na mě ale začal útočit, že jsem mu zničila život a měla bych se přiznat k tomu, že jsem jeho matkou. Byl neodbytný a agresivní,“ zavzpomínala na nepříjemné setkání.

Často jí chodí i velmi bizarní nabídky na spolupráci. Ozval se jí například režisér filmů pro dospělé a chtěl, aby natočila erotický film, kde by vystupovala právě jako Marilyn. „To jsem samozřejmě odmítla. Docela mě to šokovalo. Chci Marilyn reprezentovat jen v tom nejlepším světle. Odmítám věci, které by ji mohly jakkoli poškodit. Přijde mi to tak správné,“ pokračovala. Obtěžoval ji také stalker, kvůli kterému kontaktovala policii.

Denně však kvůli svému vzhledu zažívá i velmi příjemné věci. „Někdo si myslí, že jsem to díky svému vzhledu měla v životě jednoduché. Bohužel tomu tak není. Mám za sebou život s násilníkem, boj s rakovinou a nemám štěstí na vztahy. Muži ve mně vidí slavnou ikonu a ne ženu, kterou opravdu jsem. I tak bych ale neměnila,“ dodala pro Daily Star.