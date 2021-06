Sama sobě vizážistkou. Jak nakreslit linku a na co si dát pozor při líčení

Na vlastní kůži

Jako patnáctiletou mě kamarádka Lica Arabadzi líčila na diskotéky, taneční vystoupení i důležité schůzky s chlapci. Šminky milovala od útlého dětství tak, že to dotáhla až na make-up artistku a pro ženy také začala pořádat osobní kurzy líčení ve své pražské MAKE. ME. UP Beauty Academy.

Když jsem ji naposledy opět žádala o vylepšení své vizáže, rázně odvětila: „Přijď na můj kurz. I když k tomu nemáš vztah ani vlohy, uvidíš, že tě to naučím.“ Kývla jsem. Jestli si po jejím semináři i já, dekorativní kosmetikou téměř nepolíbená, dokážu aplikovat oční linku a vystínovat obličej, pak to rozhodně stojí za vyzkoušení.