Domácí péče o krásu a vzhled mladé Češky nadchla. Většina u ní zůstane

Kadeřnická a kosmetická studia v České republice měla na dveřích cedulku „zavřeno“ od 14. března do 11. května. Což pro mnoho žen představovalo doslova katastrofu. Vlasy odrůstaly, barva bledla a ruka odborníka jim chyběla víc než toaletní papír a těstoviny v regálech samoobsluh.

Aktuální průzkum agentury STEM/MARK, kterého se zúčastnilo více než 500 respondentek ve věku 25 až 60 let po celé České republice, zjišťoval, jak si české ženy a dívky s domácí péči o krásu poradily a jak změnila jejich zvyklosti i do budoucna.

Dotazování ukázalo, že některý ze zkrášlovacích salonů před všeobecným uzavřením navštěvovalo 75 % oslovených žen. Nejčastěji využívaly služby kadeřnictví (69 %), kosmetičky (20 %) a nehtového studia (16 %).

A jak to bylo po jejich uzavření? Téměř polovina dotázaných o sebe v době karantény pečovala zcela samostatně, 8 % dam pak o pomoc poprosilo své známé či příbuzné. Pouze 5 % žen si pozvalo kadeřníka či jiného odborníka na péči přímo domů a 37 % raději s úpravou vzhledu čekalo na otevření salonů.



„V domácích podmínkách si ženy nejčastěji barvily vlasy. Po dobu uzavření salonů to vyzkoušelo 66 procent oslovených. V případě žen starších 45 let to bylo dokonce 75 procent dotázaných. Polovina Češek doma pečovala o svou pleť, nebo se věnovala manikúře. Mladší ženy si pak doma ve větší míře upravovaly obočí,“ uvedl Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm drogerie markt, která průzkum iniciovala.



Boj s odrosty

Největší noční můrou žen a dívek zřejmě byly odrosty, a tak prodejci pochopitelně zaznamenali zvýšenou poptávku po produktech určených k péči o vlasy a zejména k jejich barvení. Z žen, které uvedly, že v době nouzového stavu nakupovaly nové přípravky pro úpravu svého vzhledu, si barvu na vlasy pro domácí použití pořídilo 89 %, mezi ženami ve věku 45 až 60 let to bylo dokonce 96 %.

„Prodej produktů k barvení vlasů v březnu vzrostl o desítky procent oproti předchozím měsícům,“ potvrdil Jiří Peroutka, který dodal, že větší zájem byl také o pleťové masky. Na odbyt šly rovněž přípravky pro péči o pleť nebo produkty pro domácí manikúru a pro úpravu obočí.



To zvládnu sama!

Na co vyhazovat peníze, kterých navíc v čase počínající ekonomické krize není ve většině rodinných rozpočtů nadbytek, když jsem zjistila, že se zvládnu zkrášlovat sama? To si řeklo mnoho z oslovených žen a svým kadeřnicím a kosmetičkám řekly sbohem.

Průzkum naznačil, že znalosti a dovednosti z oblasti péče o krásu, které si ženy během období uzavřených salonů osvojily, jim zvedl sebevědomí a více než polovina z nich o sebe hodlá pečovat v budoucnosti docela nebo alespoň částečně doma.

Domácí beauty péče sedla zejména ženám do 29 let, z nichž 78 procent se chce o svůj vzhled nově starat převážně doma. V kosmetickém a kadeřnickém „samostudiu“ jim pomohla pestrá nabídka online tutorialů a vlogů, kterých je plný internet a které jim navíc pomáhaly krátit čas v době karantény.