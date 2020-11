Krásná i bez make-upu. Líčidla k atraktivnímu vzhledu nepotřebujete

Možná právě vy patříte k těm ženám, které bez vylepšení obličeje neopustí dům, případně preferují make-up i během pobytu doma. Vězte však, že přirozená krása má také něco do sebe.

Po ránu ušetříte čas, můžete beze spěchu posnídat nebo si dokonce přispat, peníze jindy investované do nových malovátek lze utratit za něco docela jiného. Také vám odpadají starosti s tím, jestli je třeba líčení výraznější, či méně nápadné, případně jestli vám vytvořené kouřové oční stíny sluší.

Využít času, který nemusíte trávit líčením, lze všelijak.

Základ úspěchu

Alfa omegou je v tomto směru důraz na pleť. Ta by měla být v dobré kondici i bez použití make-upu. Příliš hutné konzistence krycích výrobků pokožce spíše škodí, póry se ucpávají a kůže nemůže dýchat. Bezchybná tvář připomínající umělohmotnou figurínu beztak není líbivá ani trendy.

Svou pleť můžete zdokonalit a rozzářit bez použití make-upu. Vhod přijdou speciální rozjasňující krémy na tvář a oči. Ty pomocí pigmentů a speciálních světlo odrážejících částeček umí zamaskovat vrásky a kruhy pod očima.

Takové krémy navíc většinou pleť i vyhlazují, takže se světlo mnohem lépe odráží, pleť vypadá na pohled mladší, zdravější a svěží. Jestli nechcete utrácet za další krém a léta používáte oblíbený výrobek, stačí do něj přidat dvě kapky tekutého rozjasňovače, efekt bude stejný a velmi působivý.



Tip: Když přeci jen zatoužíte po alespoň lehkém líčení, stačí použít lehký a pečující BB či CC krém. Barvu pleti sjednotí, tvář přesto působí jemně a zdravě.

Přirozený look je působivější než ten „vyumělkovaný“.

Nejdůležitější partie

Jak víte, oči jsou bránou do duše, ale tentokrát se nebudeme věnovat řasám, nýbrž obočí. Právě chloupky nad očima hrají v posledních letech na kosmetickém poli prim.

Rozhodující je vhodná barva a tvar. Určitě se nepouštějte před zrcadlem k domácím krokům, kdy obočí budete neodborně vytrhávat. Ač sama sobě věříte, přesto si počkejte na odborně proškoleného brow odborníka. Napáchané škody se u obočí navrací jen těžko.

Jestli nebudete mít „do čeho píchnout”, můžete potrénovat zvýrazňování obočí pomocí stínů, tužek, speciálně navržených řasenek či gelů. Mnohdy zcela postačí perfektně učesané obočí a celkový vzhled tváře bude působit lépe a upraveně.

Co se týče odstínu, obočí by mělo korespondovat s barvou vlasů, případně by mělo být o jeden až dva tóny tmavší. Záleží také na odstínu pokožky.

Obočí patří k nejdůležitějším částem tváře. Podporuje mimo jiné to, jak budeme na okolí působit.

Smyslná

Rty mají až kouzelnou moc, muže dovedou doslova očarovat. Je tedy na místě tuto část tváře nejen zdůrazňovat pomocí rtěnek v moderních barvách, ale také o ni důsledně pečovat.

Kůže na rtech je velmi slabá, nemá tukové buňky, takže je náchylnější, hlavně nyní v chladném počasí. Povrch rtů může být během chvíle poškozen vnějšími vlivy, začnou se tvořit například bolestivé a nepěkné trhlinky.

K docílení svůdných rtů úplně postačí lehké tónovací balzámy na rty, které o ně pečují a přitom je zkrášlí jemným leskem. Rty ošetřujte balzámem na rty večer před spaním a také během dne, kdykoli si vzpomenete.

Tip: Občas rtům dopřejte intenzivnější ošetření ve formě peelingu. Jemným přejížděním zubním kartáčkem odstraňte ze rtů drobné šupinky kůže a pak na rty naneste vrstvičku medu, nebo je natřete olivovým olejem. Je to domácí maska, jež dostane rty znovu do formy. Díky takové péči budou stále jemné, vláčné a bez prasklinek.