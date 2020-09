Rty jako Margot Robbie, tělo jako Kim Kardashianová. Krásná podle celebrit

Kalhoty vycházející z módy pro muže se staly oblíbeným oděvem i nás žen. A to nejen kvůli praktičnosti, ale především...

OBRAZEM: Mohli tu ještě být. Slavní čeští umělci, kteří zemřeli příliš brzy

Byli to vynikající čeští umělci, před sebou měli ještě mnoho let kariéry. Bohužel zemřeli předčasně. Podívejte se do...