Letní péče bez tíže. Zůstaňte krásná i na žhavém slunci a ve vedrech

Vlasy

Snažte se je co nejméně vystavovat slunečnímu záření a v horkých letních dnech nezapomínejte kromě speciální péče ani na pokrývku hlavy.

Nejjednodušším způsobem, jak ulevit vlasům namáhaným vysokými teplotami, sluncem a slanou či chlorovanou vodou, je, že na minimum omezíte tepelnou úpravu. Fén, žehličku a kulmu proto vyměňte za všudypřítomný teplý vzduch a vlasy nechte jen přirozeně uschnout.

Ze stylingu volte spreje se slanou vodou pro plážové vlny či lehká vlasová mléka, která prameny nezatěžují, ale pouze podpoří jejich tvar a dodají jim jemnou texturu i bez foukání fénem.

Protože v létě kvůli slunečnímu záření trpí i barva, používejte při pobytu na slunci spreje s UV ochranou, jež zabraňují jejímu vyblednutí. Do běžné péče zařaďte i masky pro ochranu barvy.

Lesk pak dodejte pomocí lehkých olejů, které na rozdíl od sprejů kadeře i vyživí, uzamknou v nich vlhkost a dodají jim hydrataci i přirozený lesk.

Chraňte vlasy před sluncem i slanou a chlorovanou vodou



V létě používejte speciální péči, která bude vlasy chránit a střídejte ji s hydratačními šampony a kondicionéry.

Používejte pravidelně masky



A to alespoň jednou týdně. Hloubkově hydratační maska navrátí vlasům ztracenou vlhkost, regeneruje je a vyživí. Aplikujte ji minimálně na 15 minut, pro lepší efekt zabalte vlasy nejprve do igelitu a pak teprve do ručníku.

Dopřejte si profesionální vlasovou kúru



Salonní přípravky mají vyšší koncentraci účinných látek, a tak vlasy lépe a rychleji napraví. Tyto speciální regenerační kúry vyživují hluboko uvnitř vlasového vlákna.

Náš tip: Používejte bezoplachové kondicionéry, které vlasy ochrání a hydratují.