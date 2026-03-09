„Obklopujte se těmi, kteří vám pomohou jít vzhůru a budou vám krýt záda, tak jako si kryjeme záda a podporujeme se my dvě,“ uvedla dvojčata v jednom z příspěvků na Instagramu, kde je sleduje téměř tři sta tisíc lidí.
Mnohé fascinuje právě fakt, že jsou dvojčata a snaží se vypadat stále stejně. Jedna z nich ovšem na čas z cvičení plánovaně „vypadla“. Byla totiž v očekávání. Ihned po porodu se ale ke své rutině opět vrátila. Obě sestry se věnují také tréninkům a učí ženy, jak se dostat do formy v jakémkoli věku.
Rády se řídí heslem, že nikdy není pozdě začít, ale chce to dobré vedení a někoho, kdo vás bude podporovat na cestě k vysněnému cíli. „Pokud vedle sebe máte člověka, který se vám snaží vaše plány překazit, nestýkejte se s ním. Je totiž velmi snadné propadnout negativním myšlenkám,“ myslí si dvojčata.
Než se vrhly na společný byznys a začaly pracovat jako trenérky, bydlely společně. Pak si ale každá z nich našla druhou polovičku a jejich cesty se v tomto směru rozdělily, ačkoli si v pubertě slíbily, že spolu budou všude, Skloubit ale osobní život s takovým přáním nebylo lehké.
„Vídáme se v práci, ale pak chceme i nějaký čas pro sebe, kdy máme čas probrat vše, o čem si jinak povídat nemůžeme,“ uvedla Lucy, která má navíc ještě mateřské povinnosti. Stále se ale navzájem motivují a jsou spokojené, že se jim dostává zpětné vazby od klientů, kterým se díky nim podařilo změnit život a formovat postavu.