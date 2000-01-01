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Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou obdivuje celý svět pro její dokonalé křivky ale i skromnost a nadhled. Prohlídněte si ji v galerii.
Autor: koláž iDNES.cz
Ačkoli byla právě kvůli vzhledu zprvu šikanovaná, nakonec díky křivkám začala brzy sdílet své fotografie na internetu, což jí přineslo masivní sledovanost a popularitu.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli začínala od nuly, objevila se v mnoha mezinárodních magazínech a spolupracovala s předními módními značkami.
Autor: Profimedia.cz
Dlouhou dobu žila v Miami a Los Angeles, kde chtěla prorazit také jako herečka, ale nakonec zůstala jen u modelingu.
Autor: Profimedia.cz
Výrazně na sebe upozornila v květnu 2015, kdy se objevila v hudebním videoklipu k písni „How Many Times“ od DJ Khaleda. Později spolupracovala i s dalšími umělci, jako je Chris Brown.
Autor: Profimedia.cz
Stala se globální ambasadorkou populární britské módní značky PrettyLittleThing, pro kterou fotila exkluzivní kolekce oblečení a plavek.
Autor: Profimedia.cz
Fotila také pro známé pánské a lifestylové magazíny jako FHM, Nuts, Zoo a v prosinci 2016 se objevila na titulní straně časopisu Sixty6.
Autor: Profimedia.cz
Kromě modelingu se v minulosti krátce věnovala i hudbě. V roce 2021 také spustila svůj vlastní profil na platformě OnlyFans, kde sdílí exkluzivní obsah pro předplatitele.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2019 prošla Demi velmi těžkým obdobím, kdy jí v rozmezí pouhých sedmi měsíců zemřeli oba rodiče. O tomto tématu a o zvládání zármutku otevřeně mluvila na svých sociálních sítích, aby podpořila ostatní.
Autor: Profimedia.cz
Během pandemie se natrvalo přestěhovala na španělský ostrov Ibiza. Podle svých slov zde našla klid od divokého nočního života, usadila se v klidnější severní části ostrova a začala se intenzivně věnovat spiritualitě, józe, meditacím a zdravému životnímu stylu bez alkoholu.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2022 Demi veřejně oznámila, že je bisexuální, a otevřeně hovořila o tom, že ji přitahují jak muži, tak ženy.
Autor: Profimedia.cz
Na modelku je poměrně malá, měří pouhých 157 cm. Její postava typu přesýpacích hodin je však jejím hlavním poznávacím znamením.
Autor: Profimedia.cz
Kolem její postavy se dlouhodobě vedou debaty. Zatímco bulvární média a fanoušci často spekulují o chirurgických úpravách (prsa, hýždě, rty), Demi dlouhodobě tvrdí, že za její postavou stojí genetika a přísný cvičební režim. Oficiálně přiznala například podstoupení laserové operace očí, protože od dětství trpěla špatným zrakem.
Autor: Profimedia.cz
V posledních letech Demi Rose výrazně omezila svou aktivitu na hlavních sociálních sítích jako Instagram, kde má sice stále kolem 18–20 milionů sledujících, ale nové příspěvky přidává jen zřídka. Média ji v roce 2026 často označují za modelku na odpočinku (retired model). Nicméně stále zůstává aktivní na platformách Snapchat a OnlyFans, kde udržuje kontakt se svou placenou komunitou.
Autor: Profimedia.cz
Na úplném začátku své mezinárodní kariéry se Demi přestěhovala do Miami, kde se stala součástí skupiny Taz’s Angels. Šlo o skupinu mladých, populárních influencerek a modelek, které žily společně v jednom domě pod vedením muže, který si říkal „Taz“ (vlastním jménem Michael Williams). Ten fungoval jako jejich manažer a mentor.
Autor: Profimedia.cz
Jejím mediálně nejsledovanějším partnerem byl americký rapper Tyga. Pár spolu začal randit v květnu 2016 krátce poté, co se rapper rozešel s hvězdou Kylie Jennerovou. Přestože románek trval jen několik měsíců, Demi tento vztah okamžitě katapultoval na přední stránky světových bulvárních médií.
Autor: Profimedia.cz
Později tvořila dva roky pár s hudebníkem Chrisem Martinezem, který je polovinou známého DJského dua The Martinez Brothers. Pár se rozešel v dobrém v roce 2019 kvůli extrémní pracovní vytíženosti obou stran, ale zůstali přáteli.
Autor: Profimedia.cz
Demi v rozhovorech pro britská média (například pro BBC) otevřeně přiznala, že na základní i střední škole zažívala brutální šikanu. Spolužáci se jí posmívali kvůli jejímu vzhledu a izolovali ji z kolektivu.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli nedostatku přátel trávila většinu času na internetu. Už ve čtrnácti letech si založila profil na tehdy populární síti MySpace, kde si začala budovat komunitu lidí, která ji na rozdíl od spolužáků přijímala. Tento moment de facto položil základy její budoucí internetové slávě.
Autor: Profimedia.cz
Poté, co tragicky ztratila otce (který zemřel na rakovinu) a krátce nato matku (která podlehla následkům žaludeční infekce), se Demi stala aktivní podporovatelkou charitativních organizací zaměřených na zvládání zármutku a duševní zdraví mladých lidí.
Autor: Profimedia.cz
V pozdějších fázích své popularity veřejně promluvila o tom, že se v dětství stala obětí zneužívání ze strany blízké osoby. Svůj příběh sdílela s cílem pomoci dalším obětem překonat pocit viny a studu.
Autor: Profimedia.cz
Než se stala světoznámou modelkou, Demi Rose studovala na Walsall College ve Velké Británii. Získala tam diplom v oboru krása a terapie (Beauty Therapy). Tento obor si vybrala proto, že ji kosmetika a péče o pleť bavily již od dětství.
Autor: Profimedia.cz
Demi v rozhovorech přiznala, že má velmi silné sklony k přibírání na váze. Její jídelníček je proto extrémně přísný. Vyhýbá se sacharidům, fast foodu a cukru. Mezi její hlavní potraviny patří ořechy, ryby, vejce a čerstvá zelenina.
Autor: Profimedia.cz
Během svých cest do zemí jako Egypt či Mexiko propadla spiritualitě. Studovala historii starověkého Egypta, navštěvuje chrámy (například chrám bohyně Hathor) a praktikuje rituály zaměřené na „vnitřní bohyni“ a ženskou energii.
Autor: Profimedia.cz