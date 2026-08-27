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Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami
Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...
KVÍZ: Národní poklady i gastro podivnosti. Poznáte stát podle jídla?
Patříte k těm, kdo na cestách rádi ochutnávají místní speciality? V tom případě pro vás bude tento kvíz hračkou. Vyzkoušejte si, jak dobře se vyznáte ve světové kuchyni, a zjistěte, jaký máte přehled.
Od koupacích šatů po titěrné bikiny. Plavky, které se zapsaly do historie
Plavky, pro nás věc zcela samozřejmá, existují ve své moderní formě teprve asi 150 let. Za tu dobu toho, obrazně řečeno, hodně stihly. Rozdělit se na dva díly a zmenšit tak, že sotva cokoliv zakryjí....
České hvězdy v plavkách. Letos bodují bikiny, barvy i sexy střihy
Léto se pomalu chýlí ke konci, ale ještě je čas nachytat bronz s pár posledními slunečními paprsky. Podívejte se do naší galerie na české hvězdné krásky, které se letos ukázaly v plavkách. Můžete se...
Neodolatelná kráska Michelle Hunzikerová je sexy i před padesátkou
Za pár měsíců oslaví padesátku, ale stále vypadá jako holčička. Podívejte se do naší galerie na známou švýcarsko-italskou televizní moderátorku Michelle Hunzikerovou a její super tělo. Dříve se...
Jak chutnala vaše dovolená? Podívejte se na vítězné fotky v soutěži
Naše prázdninová fotosoutěž je u konce. Děkujeme za všechny zaslané snímky, nad kterými se nám v redakci sbíhaly sliny. Bylo těžké vybrat ty nejzajímavější, ale nakonec jsme sestavili top desítku...
Zázračný hormon na hubnutí neexistuje. Kortizol vám břicho sám nenafoukne
Máte pocit, že se stravujete střídmě, pravidelně se hýbete, a přesto se vám v oblasti pasu nenápadně usazuje tuk? Sociální sítě mají o viníkovi jasno: může za to takzvané kortizolové břicho. Podle...
Správná masáž je slastí pro nohy. Vyzkoušejte klasickou nebo thajskou
Máte za sebou náročný den? Dopřejte si masáž chodidel, která vás uvolní, zrelaxuje a dodá vám novou energii. Poradíme, jaký typ masáže si vybrat.
Jak se sprchovat, abychom se co nejlépe ochladili? Zkuste našich pět tipů
V horkých dnech by člověk nejraději stál pod sprchou od rána do večera, jenže ani voda není všelék. Jak se ochladit, osvěžit a přitom si nezničit pokožku?
Vrbu, vzor i divokou dračici. Jaké kamarádky potřebujeme pro šťastný život
Mít v životě pár spřízněných duší je výhoda. Každá z nich vám přináší něco jiného, ale dohromady tvoří oporu, kterou oceníte v každém věku. Podle vědců by každá žena měla mít těchto sedm typů...
Máte pocit, že nejste ve svém těle? Mozek se vás možná snaží chránit
Míváte pocit, že se na sebe díváte zvenčí, svět kolem je jako za sklem a vlastní tělo vám připadá cizí? Takové stavy bývají nepříjemné, ale většinou mají přirozené vysvětlení a dají se úspěšně...
Jak covid a AI změnily náš sex? Porno, počet partnerů i nové erotické hračky
Covidová pandemie udělala hlubokou rýhu v našich životech i postelích. Stala se akcelerátorem mnoha změn a v řadě oblastí pohnula s každodenní realitou, vztahy nevyjímaje. Přidaly se i další vlivy,...
Srpnový úplněk v Rybách doprovodí zatmění. Sledujte ho od 4:33 ráno
Srpnový úplněk doprovodí výrazné částečné zatmění Měsíce. Zjistěte, kdy přesně nastane, proč bude ve znamení Ryb, co podle astrologie přinese a jaké další úplňky i astronomické jevy nás čekají do...
Žena zdokumentovala proměnu svých vlasů po chemoterapii
Sedmadvacetiletá Abby Pimentelová z USA s agresivní rakovinou ve 3. stadiu zdokumentovala roční proměnu svých vlasů po ukončení chemoterapie. Zatímco dříve měla vlasy rovné jako hřebíky, dnes má...
Ve škole ji šikanovali, dnes je z Demi Rose úspěšná modelka s božskými křivkami
Demi Rose dnes žije život snů, cestuje po světě a užívá si extrémní pozornost. Dříve ji ve škole šikanovali a myslela si, že už ji nic dobrého nečeká. Vyrostla z ní ovšem nádherná žena, kterou...
Menopauza a alkohol. Sklenka na dobrou noc ruší spánek a přidává kila
Dát si večer sklenku vína vypadá jako nejrychlejší cesta, jak vypnout po náročném dni a snadněji usnout. Jenže v období menopauzy se z příjemného zvyku může stát tichý záškodník. Místo poctivého...
Vyladěno do puntíku. Nasypte si tečky do šatníku, zvednou vám náladu
Nadčasová klasika, která nikdy neomrzí a pravidelně se vrací na výsluní. Drobné tečky dokážou proměnit i tu nejobyčejnější věc v designový a osobitý kousek. Máte jich v šatníku dostatek?