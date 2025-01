Sexy popelář nedá ženám spát, jeho tanečky s popelnicemi jsou virální

Na Instagramu už ho sleduje téměř milion lidí. Dříve neměl moc financí a byl vděčný, že se jakžtakž uživí vyvážením odpadků. Nyní je celebritou a nabídky na placené spolupráce se mu jen hrnou.

„Jsem rád, že někoho mohu pobavit. Lidé se často trápí, aniž by to někdo věděl. Když mohu vykouzlit úsměv jen jednomu člověku, bez váhání to udělám. Neměl jsem tušení, že mohu pouhým tancem zajistit tolik zábavy,“ uvedl. Jeho videa s tancem na popelářském voze lidé milují a prý se v jeho okolí dokonce zvýšil zájem o jeho pracovní pozici. Mladí muži se navíc inspirovali a stejně jako on jezdí na popelářském voze a baví okolí.

„Přesně to jsem chtěl. Pobavit, zlepšit někomu den a ještě někoho inspirovat k tomu, aby dál šířil radost. Život by měl být plný smíchu,“ myslí si. Luís už dokonce dostal od místních několik přezdívek. Říkají mu buď Superman na kolečkách nebo Schwarzenegger mezi odpadky.

Ačkoli mu přicházejí nabídky na jinou práci, popelářem chce být i nadále. „Dělám to už čtrnáct let. Mám to rád. Nechci nic měnit, jsem spokojený,“ dodal.