Meghan Markle Minimalistická elegance
Do manželského svazku s princem Harrym vstoupila 19. května 2018 Meghan Markle v ikonických minimalistických svatebních šatech britské návrhářky Clare Waight Kellerové. Jednalo se o první svatební model pro královskou nevěstu vytvořený kreativní ředitelkou Givenchy.
Někdo možná čekal, že Meghan překvapí nějakou divočinou, opak byl ale pravdou. Její čistě bílá minimalistická hedvábná róba s elegantním lodičkovým výstřihem a tříčtvrtečními rukávy postrádala jakékoli nadbytečné detaily. Jedinou ozdobou byla dlouhá vlečka a pětimetrový závoj.
Právě ten vzbudil velkou pozornost módních pozorovatelů, byl totiž ručně vyšívaný, hlavním motivem byly květiny reprezentující všech 53 zemí Commonwealthu. Na přání Meghan přibylo i znázornění kalifornského máku, který symbolizoval její rodnou Kalifornii.
Minimalistický look podtrhla nevěsta jednoduchým drdolem s pěšinkou uprostřed. Její svatební účes zdobila tiára, která byla vyrobena v roce 1932 pro královnu Mary. Brož v jejím středu pochází dokonce až z roku 1893. Outfit doplnily diamantové náušnice a náramek od Cartier.
Zajímavost: Na večerní oslavu ve Frogmore House dorazila Meghan v bílých hedvábných šatech odvážnějšího a neformálnějšího střihu s odhalenými rameny od Stelly McCartney.