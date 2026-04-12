Zatímco jiné reality show sázejí na drama v rodinách, přežití v divočině, radikální změnu hmotnosti nebo lov životního partnera, novinka nazvaná Královny Brna zve diváky na podivuhodnou pouť světem luxusních interiérů, vyzývavých garderób, rychlých aut, jachet a soukromých vrtulníků, kde prim hrají dokonalá ženská těla vylepšená pomocí estetických zákroků až k umělé dokonalosti panenek Barbie.
Jako bychom nahlíželi do zákulisí světa vlivných lokálních influencerek, které rády dávají na odiv nejen své dokonalé křivky, ale také naleštěné bouráky, značkové kabelky a další symboly luxusu. Protagonistky v čele s podnikatelkou a influencerkou Nelou Slovákovou v seriálu divákům odhalují nejen valnou část své kůže, ale také své velké podnikatelské plány i malé dívčí války, díky kterým jen těžko hledají dělicí čáru mezi přátelstvím a rivalitou.
Spolu s živelnou Nelou, křehkou Natálií, odhodlanou Nikolou, nesmlouvavou Adélou a vyrovnanou Janou se v brněnské reality show objevují i jejich partneři, v některých případech také děti, rodiče či čtyřnozí miláčci.
Hlavními hrdinkami jsou vystajlované mladé ženy, ke kterým vzhlíží statisíce lidí na sociálních sítích. Mnohé z nich nadšených sledujících ještě nevyšly ani ze základní školy, ale už sní o tom, jak si jednou zajedou do Turecka „nechat udělat nos“ či zvětšit prsa, nebo tráví hodiny v posilovně, aby měly stejně pružné a nádherné tělo jako jejich vzory.
Touha po absolutní kráse, která je ostatně v reality show nejednou vyzdvihována i samotnými „královnami“, má ovšem také svou odvrácenou tvář. I přirozeně krásným dívkám bere sebevědomí a postrkuje je směrem k malým či velkým zákrokům, které jim připadají naprosto nezbytné. A často to nekončí jen na operačním stole, protože pochybnosti o vlastním vzhledu, velmi často vedou k anorexii, bulimii a dalším vážným zdravotním problémům.
Ostatně dlouhodobé problémy s poruchami příjmu potravy přiznala také čtyřicátnice a dvojnásobná maminka Jana, která je starší než ostatní královny. Ona sama má už podle svých slov vztah k jídlu vyřešený a díky životním zkušenostem se na „problémy“ svých přítelkyň dívá s nadhledem.
„Co mě hodně překvapilo, že jste citlivý, hodně citlivý,“ oznámí jim při hře na pravdu, kde si navzájem sdělují kladná a záporná hodnocení. „A jako negativum jsem napsala, že příliš řešíte vzhled. Vy jste ztělesněním dokonalé ženy, všechny jste nádherný. A zbytečně se zacyklíte v nějaké drobnosti, kterou vnímáte vy samy, ale ona vůbec není podstatná.“
A zde je právě zakopaný pes. Stejně jako se maminka Nely Slovákové v jednom z dílů série diví, proč si její dcera chce nechat upravit tvar nosu, když už teď jí to sluší, může se kterýkoliv divák nebo divačka ptát, jestli bude váš život naplněnější, když si necháte nafouknout rty nebo zvětšit prsa.
Ano, Královny Brna jsou v první řadě zábava a podívaná pro oko, ale zkuste se na chvíli vcítit do kůže šestnáctileté dívky plné vnitřních nejistot a pochybností o sobě samé. Jak bude vnímat své nevyretušované tělo ve srovnání s umělou dokonalostí na obrazovce? A co s tím pocitem udělá?
„Vždy záleží i na tom, kdo se dívá, v jaké je životní situaci a jak pevné má vnitřní hranice. To, co je pro jednoho odlehčená podívaná, může v druhém otevřít srovnávání, stud, nedostatečnost nebo pocit, že jeho vlastní život není dost,“ uvedla pro iDNES.cz v souvislosti s televizními reality show terapeutka Zuzana Steigerwaldová z Hedepy.
„Pojďme reality show žít raději opravdově u sebe doma a věnujme větší pozornost svým pocitům, prožitkům a vztahům ve vší jejich obyčejnosti,“ apeluje.