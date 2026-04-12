Podpatky, umělá prsa a nereálná realita. Královny Brna nejsou návod na život

Možná jste zaznamenali novou reality show Královny Brna, která je dostupná na Oneplay. Osmidílná série nabízí pohled do života několika známých influencerek, které se vyžívají v luxusu a touží po dokonalosti. Odkrývá jejich soukromí, rodinné zázemí, vztahy i konflikty. A také obnažuje vliv sociálních sítí, které namísto přirozené originality vyzdvihují plastovou dokonalost.
Královny Brna | foto: TV Nova

Zatímco jiné reality show sázejí na drama v rodinách, přežití v divočině, radikální změnu hmotnosti nebo lov životního partnera, novinka nazvaná Královny Brna zve diváky na podivuhodnou pouť světem luxusních interiérů, vyzývavých garderób, rychlých aut, jachet a soukromých vrtulníků, kde prim hrají dokonalá ženská těla vylepšená pomocí estetických zákroků až k umělé dokonalosti panenek Barbie.

Jako bychom nahlíželi do zákulisí světa vlivných lokálních influencerek, které rády dávají na odiv nejen své dokonalé křivky, ale také naleštěné bouráky, značkové kabelky a další symboly luxusu. Protagonistky v čele s podnikatelkou a influencerkou Nelou Slovákovou v seriálu divákům odhalují nejen valnou část své kůže, ale také své velké podnikatelské plány i malé dívčí války, díky kterým jen těžko hledají dělicí čáru mezi přátelstvím a rivalitou.

Nebezpečné televizní reality show. Když nás pohltí, už nevnímáme, co je skutečné

Spolu s živelnou Nelou, křehkou Natálií, odhodlanou Nikolou, nesmlouvavou Adélou a vyrovnanou Janou se v brněnské reality show objevují i jejich partneři, v některých případech také děti, rodiče či čtyřnozí miláčci.

Hlavními hrdinkami jsou vystajlované mladé ženy, ke kterým vzhlíží statisíce lidí na sociálních sítích. Mnohé z nich nadšených sledujících ještě nevyšly ani ze základní školy, ale už sní o tom, jak si jednou zajedou do Turecka „nechat udělat nos“ či zvětšit prsa, nebo tráví hodiny v posilovně, aby měly stejně pružné a nádherné tělo jako jejich vzory.

Touha po absolutní kráse, která je ostatně v reality show nejednou vyzdvihována i samotnými „královnami“, má ovšem také svou odvrácenou tvář. I přirozeně krásným dívkám bere sebevědomí a postrkuje je směrem k malým či velkým zákrokům, které jim připadají naprosto nezbytné. A často to nekončí jen na operačním stole, protože pochybnosti o vlastním vzhledu, velmi často vedou k anorexii, bulimii a dalším vážným zdravotním problémům.

Ostatně dlouhodobé problémy s poruchami příjmu potravy přiznala také čtyřicátnice a dvojnásobná maminka Jana, která je starší než ostatní královny. Ona sama má už podle svých slov vztah k jídlu vyřešený a díky životním zkušenostem se na „problémy“ svých přítelkyň dívá s nadhledem.

Přeplněné russian lips už naštěstí ustupují, říká o trendech v plastice lékařka

„Co mě hodně překvapilo, že jste citlivý, hodně citlivý,“ oznámí jim při hře na pravdu, kde si navzájem sdělují kladná a záporná hodnocení. „A jako negativum jsem napsala, že příliš řešíte vzhled. Vy jste ztělesněním dokonalé ženy, všechny jste nádherný. A zbytečně se zacyklíte v nějaké drobnosti, kterou vnímáte vy samy, ale ona vůbec není podstatná.“

A zde je právě zakopaný pes. Stejně jako se maminka Nely Slovákové v jednom z dílů série diví, proč si její dcera chce nechat upravit tvar nosu, když už teď jí to sluší, může se kterýkoliv divák nebo divačka ptát, jestli bude váš život naplněnější, když si necháte nafouknout rty nebo zvětšit prsa.

Ano, Královny Brna jsou v první řadě zábava a podívaná pro oko, ale zkuste se na chvíli vcítit do kůže šestnáctileté dívky plné vnitřních nejistot a pochybností o sobě samé. Jak bude vnímat své nevyretušované tělo ve srovnání s umělou dokonalostí na obrazovce? A co s tím pocitem udělá?

„Vždy záleží i na tom, kdo se dívá, v jaké je životní situaci a jak pevné má vnitřní hranice. To, co je pro jednoho odlehčená podívaná, může v druhém otevřít srovnávání, stud, nedostatečnost nebo pocit, že jeho vlastní život není dost,“ uvedla pro iDNES.cz v souvislosti s televizními reality show terapeutka Zuzana Steigerwaldová z Hedepy.

„Pojďme reality show žít raději opravdově u sebe doma a věnujme větší pozornost svým pocitům, prožitkům a vztahům ve vší jejich obyčejnosti,“ apeluje.

KVÍZ: Výzva pro každého, kdo si troufne: 20 otázek prověří, jaký máte přehled

ilustrační snímek

V tomhle kvízu si vyzkoušíte, jestli dokážete odpovědět na otázky z různých odvětví. Zvládnete nahrát plný počet? O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 20. 4. do 18:00. Vyhrát může každý, kdo...

Slavné ženy bez make-upu i s líčením: dva pohledy na jednu tvář

Slavné ženy bez make-upu a s ním

Podívejte se do naší galerie na slavné ženy, které se na veřejnosti ukázaly bez make-upu. Jak vypadají v soukromí a jak na červeném koberci, je zpravidla velký rozdíl. Přesto i tak vypadají k světu....

Vibrující prsteny i nositelné erotické hračky. Móda začíná být zase sexy

Erotické pomůcky a latexová móda v kolekci španělské značky MadRubb pro podzim...

Konzervativní estetika je sice na vzestupu, ale má i svůj protipól. Na týdnech módy se objevují erotické a fetišistické prvky, velký boom zažívají „nositelné“ hračky pro dospělé. Nejde přitom už jen...

Lži, podvody a noční hody. Matěj se finále Extrémních proměn málem nedočkal

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už...

Matěj se do Extrémních proměn přihlásil na apel svých rodičů, kteří už prý nevěděli, jak syna přesvědčit, aby zhubl. Zavalitý mladý muž se zadýchával i při pomalé chůzi, vleže měl tep 110. Stalo se...

Ženě nepřestávají růst prsa, udělala z nich svou přednost

Influencerka dříve své poprsí nenáviděla, dnes je za něj vděčná.

Summer Robertová z Velké Británie má jen sto padesát centimetrů a k tomu obří ňadra velikosti 19. Navíc poprsí stále roste a podle lékařů se růst zřejmě nikdy nezastaví. Zatímco dřív prsa zakrývala a...

Skalpel? Ještě ne, prosím. K mladé pleti jsou i jiné cesty

dokonalá pleť

Podstoupit facelift kolem 40. roku dnes už není nic neobvyklého. Zeptali jsme se, jak tento zákrok co nejvíce oddálit, a přitom vypadat mladě a přirozeně. Odpovídá primářka laserové kliniky Marta...

Nešlapte nohám po zdraví. Cvičení chodidel se rozhodně vyplatí

ilustrační snímek

S trochu nadsázky drží klenba chodidel pohromadě celé naše tělo. Jak jí zajistit kondici? Odpovídá fyzioterapeutka Zuzana Čejková.

12. dubna 2026

Jakým čajem nezapíjet ibalgin a proč před operací vyřadit česnek, radí farmaceutka

Premium
Marcela Šafratová

Zastánci bylinné léčby často zdůrazňují, že „přírodní“ léčba je šetrná a bez vedlejších účinků. Odborníci však upozorňují, že metoda nebo lék, které nemají žádný vedlejší účinek, nejspíše postrádají...

12. dubna 2026

Česnek nepomůže. Roupy vyřeší jen správná léčba

Roup dětský pod mikroskopem

Mysleli jste si, že roupi se týkají jen dětí předškolního věku? Opak je pravdou. Snadno se jimi nakazí i dospělí. Jde o velmi nepříjemný problém a bez pomoci lékaře se neobejdete.

12. dubna 2026

Radikální proměny slavných, které šokovaly fanoušky

Slavní, kteří mají za sebou radikální proměny.

Být slavný není vždy výhra. Jste pod drobnohledem a jakákoli změna je okamžitě do detailu propírána. Přesto se některé hvězdy rozhodly pro radikální změnu, ačkoli bylo jasné, že to fanoušky pobouří....

12. dubna 2026

Jak moc si pouštíte lidi k tělu? Seznamte se s proxemikou

Ilustrační snímek

O vaší psychice, povaze, temperamentu a rozpoložení vypovídá i to, jaký prostor kolem sebe potřebujete. Vyznáte se v proxemice?

11. dubna 2026

Prevence se vyplatí. Zjistěte, na co máte nárok

Ilustrační snímek

Dokud se člověk cítí relativně dobře, návštěvu lékaře často odkládá a spoléhá na to, že kdyby se „něco pokazilo“, medicína si s tím poradí. O našem zdravotním stavu však z velké části...

11. dubna 2026

Nevěra slavných: Tyto hvězdy chybovaly, ale dostaly druhou šanci

Tito slavní byli nevěrní, ale nakonec se vrátili zpět k původním partnerům.

Podívejte se do naší galerie na celebrity, na které praskla nevěra nebo ji samy přiznaly a následně se vrátily zpět ke svým partnerům či partnerkám. Všechny tyto hvězdy se shodly na tom, že šlo o...

11. dubna 2026

Horoskop pro každé znamení na 16. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Duben se rozjel a konečně nám přinesl krásné jarní dny. Co nás čeká v rozpuku? Raci, potřebujete ticho. Když vyloučíte ze svého života všechen šum, nápady se pohrnou. Kozorozi, pokud se vám životem...

11. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

KVÍZ: Výzva pro každého, kdo si troufne: 20 otázek prověří, jaký máte přehled

ilustrační snímek

V tomhle kvízu si vyzkoušíte, jestli dokážete odpovědět na otázky z různých odvětví. Zvládnete nahrát plný počet? O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 20. 4. do 18:00. Vyhrát může každý, kdo...

vydáno 11. dubna 2026

Který slavný partner byl při tanci nervózní a který klidný? Mašková nejen o StarDance

Premium
Adriana Mašková. Tanci se na vrcholové úrovni věnovala od čtrnácti let. Stala...

Adriana Mašková má vztyčenou hlavu v popisu práce, za špatné držení by jí dříve strhli body. „Trénovala jsem každé odpoledne, víkendy jsme trávili na závodech,“ vzpomíná profesionální tanečnice a...

10. dubna 2026

