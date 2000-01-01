Návštěva britského královského páru v Bílém domě je nejen vrcholnou politickou událostí, ale také příležitostí porovnat styl manželky Karla III. a první dámy USA. Slavnostní i neformální outfity podtrhovaly osobnost nositelek, ale zároveň byly sladěné v přátelském duchu bez vzájemné dominance nebo napětí. Zároveň tím obě dámy prezentovaly prostřednictvím „módní diplomacie“ podporu vztahu USA a Velké Británie ve vzájemné harmonii a respektu.
Autor: Profimedia.cz
Při příletu do USA měla na sobě královna Camilla jednoduché světle růžové kabátové šaty od Diora, jež ozvláštnila broží, která symbolizovala spojenectví USA a Velké Británie.
Autor: Profimedia.cz
První dáma uvítala státní návštěvu v máslově žlutém dvouřadém kostýmku od návrháře Adama Lippese.
Autor: Profimedia.cz
Královna Camilla oblékla na toto méně formální setkání s návštěvou včelínu a s posezením u čaje elegantní bílé šaty s modrým zdobením.
Autor: Profimedia.cz
Pro procházku zahradami Bílého domu evidentně zvolila vhodnější obuv královna Camilla.
Autor: Profimedia.cz
Obula na první pohled pohodlné nízké střevíce, zatímco hostitelka vynesla barevně sladěné lodičky na velmi vysokém jehlovém podpatku.
Autor: Profimedia.cz
Nelze si také nepovšimnout, že sladěné byly i kravaty obou státníků. Donald Trump tentokrát nevynesl svou oblíbenou červenou.
Autor: Reuters
První dáma USA měla na sobě elegantní světlý kostým z dílny Ralph Lauren a klobouk od Erica Javitse.
Autor: Profimedia.cz
Camilla zvolila mátově zelené šaty od londýnské návrhářky Fiony Clare a výrazný klobouk.
Autor: Profimedia.cz
Na klopu si připnula diamantovou brož Cullinan V, která patřila královně Alžbětě.
Autor: Profimedia.cz
Na slavnostní večeři v Bílém domě dorazila Camilla v růžových šatech od Fiony Clare s dlouhými rukávy a třpytivou výšivkou na živůtku. Pozornost poutal výrazný diamantový náhrdelník.
Autor: Profimedia.cz
Melania Trumpová zvolila světle růžové asymetrické šaty od Christiana Diora se zajímavými detaily na živůtku a v pase.
Autor: Profimedia.cz
To, že obě dámy oblékly róby v různých odstínech jedné barvy symbolizovalo spolupráci a respekt.
Autor: Profimedia.cz