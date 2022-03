Královna slaví 70 let na trůnu. Podívejte se, jak se měnil její módní styl

Britská královna Alžběta II. slaví 6. února 70 let od nástupu na trůn. A i když ne každému se její styl musí líbit, za ta léta se dozajista stala módní ikonou. Není snad člověka, který by ji nepoznal. A můžou za to do velké míry i její charakteristické atributy: brože, perly, malá kabelka či boty se sponou, které nosí už mnoho dekád.