Rebelka, či dáma na úrovni? Kožená bunda z vás udělá jinou ženu

Tím nejlepším společníkem nejen do jarního počasí je bezpochyby kožená nebo koženková bunda. Jde o vůbec nejpraktičtější nadčasový kousek, který by v šatníku žádné dámy rozhodně neměl chybět. A jestli ve své garderobě tuto módní stálici postrádáte, urychleně to napravte.