Trendy se mnohdy mění rychleji, než si stíháme všímat. Přitom kvalitní boty jsou velká investice, která se rozhodně nedělá každý rok, a to nejen z finančních důvodů. S přibývajícími lety si nohy hůře zvykají na novou obuv a náhlá změna či nepadnoucí model mohou způsobit zdravotní komplikace. Proto je vždy lepší vsadit na kvalitní a nadčasový model, který vydrží několik sezon a dá se dobře kombinovat. V zimě s kalhotami, a jakmile teploty klesnou, také se šaty.
Proč je výběr kozaček klíčový?
Kozačky jsou krásný a univerzální kousek šatníku. Aby se však daly nosit celoročně, je nutné při výběru zohledňovat materiál, vzorek na podrážce, zateplení, podporu kotníku, případně způsob zapínání. Ne všechny drahé a kvalitně zpracované boty jsou totiž vhodné pro každého a do každého počasí. A to zejména v zimě, kdy je zvýšené riziko uklouznutí při náledí. Nevhodná obuv může mít také negativní vliv na klouby, páteř a celkovou stabilitu nohy a současně ztěžuje obouvání.
S postupujícím věkem je častější bolest nohou a kloubů, ale mohou se objevit také deformace nohou, jako jsou ostruhy či haluxy, které běžnou chůzi znesnadňují. Důsledky ostruhy mohou korigovat podpatěnky, polstrovaná stélka pak celkově zmírňuje bolesti nohou. Naproti tomu bolestivý výstupek na vnitřní straně chodidla (halux) potřebuje širší obuv, protože může mít vliv na postavení celé nohy a způsobit další potíže.
Co rozhoduje o bezpečnosti? Hladká podrážka zvyšuje riziko pádu
Boty s hladkou nebo příliš tvrdou podešví se kvůli horší přilnavosti a nízkému tření na ledě chovají jako brusle a v zimních podmínkách se na ně nedá spolehnout. Naproti tomu zimní obuv s kvalitní protiskluzovou gumovou podešví a hlubším dezénem se lépe přizpůsobí povrchu. Snižuje tak riziko uklouznutí a tlumí nárazy při chůzi.
Dejte však pozor, aby nebyla příliš těžká! Robustní podrážka poskytuje více materiálu pro tlumení nárazů při chůzi, ale také pro izolaci a tření, které je při pohybu na ledu a sněhu potřeba. Nicméně příliš těžká bota může unavit nohy a chůzi ztížit.
Kozačky na podpatku, na platformě nebo raději s nízkou podrážku?
Ačkoli je funkce i bezpečí klíčové, neznamená to, že nemůžete být elegantní. Stále jsou v kurzu jednoduché designy bot, které se v zimě dají vzít k úzkým kalhotám, a jakmile se oteplí, dají se kombinovat se sukní v mini či midi délce. Jemnější modely se dokonce hodí i k dlouhým sukním. I v zimě tak můžete vyvětrat své oblíbené šaty, a přesto jsou nohy chráněné před nepříznivým počasím.
Jehlové podpatky jsou sice působivé, ale rozhodně neposkytují dostatečnou stabilitu, hitem letošního podzimu a zimy jsou však robustní blokové podpatky, díky kterým působí boty společensky. Poskytují dostatečnou oporu klenbě a současně jsou při chůzi stabilní.
Již několik sezon jsou také velmi populární boty typu chelsea s výraznější podrážkou a kotníkové boty, které dokážou plnit několik funkcí najednou. Vyšší platforma, tedy podrážka, která zvedá nejen patu, ale také přední část chodidla, v zimě lépe izoluje nohu od země. Nižší podrážka zase umožňuje důvěrnější kontakt s povrchem a dodává větší jistotu. Zejména v zimě pak odborníci doporučují vyhnout se příliš úzkým špičkám, a to nejen v případě haluxu. V zimním období zkrátka noha potřebuje více pohodlí a v případě ledovky možnost soustředit se na možné nepravidelnosti a zimní úskalí.
Módní trendy v zimní obuvi 2025/2026: Kozačky jsou stále v módě
Na internetu či na stránkách magazínů se stále potkáváme s produkty bujné fantazie návrhářů: různé výšky bot, strukturované textury a bohatá nabídka odstínů. Pro běžné nošení však stylisté doporučují propojit estetickou stránku s funkčností. Zejména během zimního období a na začátku jara, kdy musíme absolvovat prudké přechody z tepla do zimy a obuv musí být prodyšná a současně chránit před zimou i vlhkostí. Je tedy důležité volit univerzální střih, který se dá nosit při více příležitostech. Nezmrznete v nich při pobíhání po městě nebo při procházce venku, ale také vám není zbytečné horko v práci nebo v obchodě. Ochrání vás před deštěm či sněhem, a přitom se za ně nemusíte stydět ani v divadle.
- Chelsea a kotníková boty
Nízké kozačky, které chrání hlavně kotník, jsou populární i pohodlné na běžné nošení a přitom nejjednodušší na kombinování. Důležité je, aby se snadno nazouvaly.
- Blokový podpatek
Robustní, mnohdy hranatý podpatek, se letos postavil na roveň oblíbenému jehlovému podpatku. Poskytuje nohám dostatečnou podporu a přitom neubírá na ženskosti.
- Tóny hnědé
I když výrazné barvy, jako je petrolejová, vínová nebo fialová, jsou velmi efektní, vždy je lepší zvolit přírodní materiál s neutrální barvy, které se vám budou lépe kombinovat. Černá je zřejmě nejčastější volbou, mnohdy však může působit příliš tvrdě. Letošní rok fandí kozačkám v odstínech hnědé, ať už dáváte přednost barvě koňaku, nebo hořké čokolády.
Kozačky v hnědé barvě. Boty ve vojenském stylu jsou navíc stále velmi oblíbené, protože jejich vyšší střih je praktický a umí opticky prodloužit postavu.