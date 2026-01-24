Kozačky pro seniorky v zimě a na jaře. Pohodlí bez ztráty elegance

Zuzana Stiboříková
  5:00
Zima i začátek jara patří k nejrizikovějším obdobím roku z hlediska sněhu, ledovky, ale také deště. Dobře zvolená obuv přitom může výrazně snížit riziko pádu, a to aniž byste musely rezignovat na elegantní vzhled. Méně zateplený model se dá nosit ke kalhotám v zimě, ale využijete jej i na jaře.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Trendy se mnohdy mění rychleji, než si stíháme všímat. Přitom kvalitní boty jsou velká investice, která se rozhodně nedělá každý rok, a to nejen z finančních důvodů. S přibývajícími lety si nohy hůře zvykají na novou obuv a náhlá změna či nepadnoucí model mohou způsobit zdravotní komplikace. Proto je vždy lepší vsadit na kvalitní a nadčasový model, který vydrží několik sezon a dá se dobře kombinovat. V zimě s kalhotami, a jakmile teploty klesnou, také se šaty.

Proč je výběr kozaček klíčový?

Kozačky jsou krásný a univerzální kousek šatníku. Aby se však daly nosit celoročně, je nutné při výběru zohledňovat materiál, vzorek na podrážce, zateplení, podporu kotníku, případně způsob zapínání. Ne všechny drahé a kvalitně zpracované boty jsou totiž vhodné pro každého a do každého počasí. A to zejména v zimě, kdy je zvýšené riziko uklouznutí při náledí. Nevhodná obuv může mít také negativní vliv na klouby, páteř a celkovou stabilitu nohy a současně ztěžuje obouvání.

S postupujícím věkem je častější bolest nohou a kloubů, ale mohou se objevit také deformace nohou, jako jsou ostruhy či haluxy, které běžnou chůzi znesnadňují. Důsledky ostruhy mohou korigovat podpatěnky, polstrovaná stélka pak celkově zmírňuje bolesti nohou. Naproti tomu bolestivý výstupek na vnitřní straně chodidla (halux) potřebuje širší obuv, protože může mít vliv na postavení celé nohy a způsobit další potíže.

Ilustrační obrázek

Co rozhoduje o bezpečnosti? Hladká podrážka zvyšuje riziko pádu

Boty s hladkou nebo příliš tvrdou podešví se kvůli horší přilnavosti a nízkému tření na ledě chovají jako brusle a v zimních podmínkách se na ně nedá spolehnout. Naproti tomu zimní obuv s kvalitní protiskluzovou gumovou podešví a hlubším dezénem se lépe přizpůsobí povrchu. Snižuje tak riziko uklouznutí a tlumí nárazy při chůzi.

Dejte však pozor, aby nebyla příliš těžká! Robustní podrážka poskytuje více materiálu pro tlumení nárazů při chůzi, ale také pro izolaci a tření, které je při pohybu na ledu a sněhu potřeba. Nicméně příliš těžká bota může unavit nohy a chůzi ztížit.

Nízké kozačky s kožíškem a protiskluzovou podrážkou

Boty typu chelsea se díky všité gumě snadno nazouvají. Letos jsou navíc trendy také hrubé podrážky, které neklouzají.

Kozačky na podpatku, na platformě nebo raději s nízkou podrážku?

Ačkoli je funkce i bezpečí klíčové, neznamená to, že nemůžete být elegantní. Stále jsou v kurzu jednoduché designy bot, které se v zimě dají vzít k úzkým kalhotám, a jakmile se oteplí, dají se kombinovat se sukní v mini či midi délce. Jemnější modely se dokonce hodí i k dlouhým sukním. I v zimě tak můžete vyvětrat své oblíbené šaty, a přesto jsou nohy chráněné před nepříznivým počasím.

Jehlové podpatky jsou sice působivé, ale rozhodně neposkytují dostatečnou stabilitu, hitem letošního podzimu a zimy jsou však robustní blokové podpatky, díky kterým působí boty společensky. Poskytují dostatečnou oporu klenbě a současně jsou při chůzi stabilní.

Již několik sezon jsou také velmi populární boty typu chelsea s výraznější podrážkou a kotníkové boty, které dokážou plnit několik funkcí najednou. Vyšší platforma, tedy podrážka, která zvedá nejen patu, ale také přední část chodidla, v zimě lépe izoluje nohu od země. Nižší podrážka zase umožňuje důvěrnější kontakt s povrchem a dodává větší jistotu. Zejména v zimě pak odborníci doporučují vyhnout se příliš úzkým špičkám, a to nejen v případě haluxu. V zimním období zkrátka noha potřebuje více pohodlí a v případě ledovky možnost soustředit se na možné nepravidelnosti a zimní úskalí.

Ilustrační obrázek

Módní trendy v zimní obuvi 2025/2026: Kozačky jsou stále v módě

Na internetu či na stránkách magazínů se stále potkáváme s produkty bujné fantazie návrhářů: různé výšky bot, strukturované textury a bohatá nabídka odstínů. Pro běžné nošení však stylisté doporučují propojit estetickou stránku s funkčností. Zejména během zimního období a na začátku jara, kdy musíme absolvovat prudké přechody z tepla do zimy a obuv musí být prodyšná a současně chránit před zimou i vlhkostí. Je tedy důležité volit univerzální střih, který se dá nosit při více příležitostech. Nezmrznete v nich při pobíhání po městě nebo při procházce venku, ale také vám není zbytečné horko v práci nebo v obchodě. Ochrání vás před deštěm či sněhem, a přitom se za ně nemusíte stydět ani v divadle.

  • Chelsea a kotníková boty

Nízké kozačky, které chrání hlavně kotník, jsou populární i pohodlné na běžné nošení a přitom nejjednodušší na kombinování. Důležité je, aby se snadno nazouvaly.

Polokozačky či kotníková obuv se nabízí v nepřeberné řadě modelů. Jaký design zvolíte, je jen na vás. Nicméně pamatujte, že střih pod kotníky opticky postavu zkrátí, botky nad kotníky naopak prodlouží.

  • Blokový podpatek

Robustní, mnohdy hranatý podpatek, se letos postavil na roveň oblíbenému jehlovému podpatku. Poskytuje nohám dostatečnou podporu a přitom neubírá na ženskosti.

Široké podpatky jsou tak pohodlné, že se staly jedním z hlavních obuvnických trendů.

  • Tóny hnědé

I když výrazné barvy, jako je petrolejová, vínová nebo fialová, jsou velmi efektní, vždy je lepší zvolit přírodní materiál s neutrální barvy, které se vám budou lépe kombinovat. Černá je zřejmě nejčastější volbou, mnohdy však může působit příliš tvrdě. Letošní rok fandí kozačkám v odstínech hnědé, ať už dáváte přednost barvě koňaku, nebo hořké čokolády.

Kozačky, cena 1899 Kč
Boty ve vojenském stylu má stále v oblibě nespočet žen, které na ně nedají...

Kozačky v hnědé barvě. Boty ve vojenském stylu jsou navíc stále velmi oblíbené, protože jejich vyšší střih je praktický a umí opticky prodloužit postavu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sláva je omrzela: Tyto hvězdy odešly ze světa šoubyznysu do ústraní

I slavným může sláva někdy lézt na nervy.

I slavní mají někdy slávy plné zuby. A to občas tak moc, že si musí dát na nějaký čas od šoubyznysu pauzu. Nebo rovnou odejít do předčasného důchodu. Podívejte se, které hvězdy si raději vybraly klid...

Ikonické róby návrháře Valentina, v nichž zazářily světové celebrity

Slavné krásky hrdě nosí róby od Valentina.

Za třiadevadesát let svého života vytvořil dnes již zesnulý návrhář Valentino Garavani nespočet módních kousků, které si oblíbili lidé po celém světě. A kralovali jim celebrity, jež rády módní kreace...

S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras

Irina je s každým dalším rokem ještě svůdnější.

Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...

Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky

Bokang Terezu představil celé své rodině. Po jeho boku se měla zúčastnit svatby...

Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....

První dáma v černém. Pavlová ozdobila audienci u papeže českými symboly

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva při setkání s papežem Lvem XIV. (19. ledna...

Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu v pondělí český prezidentský pár. První dáma Eva Pavlová dodržela přísný dresscode určený pro návštěvy tohoto typu a vynesla černou s krajkovým šátkem mantilou....

Kozačky pro seniorky v zimě a na jaře. Pohodlí bez ztráty elegance

Ilustrační obrázek

Zima i začátek jara patří k nejrizikovějším obdobím roku z hlediska sněhu, ledovky, ale také deště. Dobře zvolená obuv přitom může výrazně snížit riziko pádu, a to aniž byste musely rezignovat na...

24. ledna 2026

Vývar je výživový zázrak i lék. Pomůže při rýmě i při hubnutí

Silný vývar s česnekovými knedlíčky

Už naši předkové věděli, že horký vývar dokáže každého, ať po nemoci, po porodu, v zimě, postavit na nohy. A tento trend se zase vrací. Je to dobře, protože vývary jsou báječným zdrojem energie. A...

24. ledna 2026

Zimní rituály, které posílí tělo i mysl a podpoří vaši imunitu

ilustrační snímek

Zima nemusí být obdobím útlumu. Když se naučíme vnímat signály vlastního těla, propojíme pohyb, vyváženou stravu, bylinky a chvíle opravdového odpočinku, může být chladné období překvapivě tím...

24. ledna 2026

Horoskop pro každé znamení na 5. týden roku 2026

ilustrační snímek

Co nás čeká ve dnech na přelomu měsíce ledna a února? Lvi, úplněk vás může potrápit a připomenout vám potíže se spaním nebo s trávením. Pokud přetrvávají, řešte je a nesvádějte je na Měsíc. Vodnáři,...

24. ledna 2026

Naservírujte si Dolomity na stůl. Tyto ladinské dobroty vás zasytí

Ladinská kuchyně je jednoduchá a vydatná: Panicia je polévka z ječmenných krup.

Pokud milujete lyžování a dobré jídlo, je italská Alta Badia jasným letošním cílem. Krajina ležící v srdci Dolomit je obývaná trochu tajemným evropským etnikem: Ladiny, kteří mají specifickou...

24. ledna 2026

Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže

Páry, které dělí velký věkový rozdíl, ale skvěle jim to klape.

Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...

24. ledna 2026

Dítě si nevšimne, že je v pasti predátora. Ví, jak ho zmanipulovat, varuje expertka

Premium
Projekt Společně proti groomingu nabízí vzdělávací besedy navazující na...

Dáreček za odměnu. Lichotivá slova o báječném talentu. Soukromé lekce navíc. Všichni si přejeme zažít pocit, že je naše dítě výjimečné! Ale co když je to celé léčka končící sexuálním zneužíváním?...

23. ledna 2026

Mohly mít chůvy, uklízečky i kuchařky. Tyto celebrity to ale odmítly

Jsou slavní, ale jsou skromní. Někdy možná až zbytečně moc.

Mohly by mít chůvy, uklízečky, zahradníky i kuchařky. Místo toho si ale některé hvězdy zvolily soukromí a čas strávený s dětmi. Podívejte se do naší galerie, které osobnosti šokovaly svět, když...

23. ledna 2026  8:25

Nejvíce plýtvají jídlem mladí lidé, říká ředitelka potravinové banky

Věra Doušová prožila život, který by vydal na román.

Věra Doušová prožila život, který by vydal na román. Životem bývalé disidentky se vždy jako červená nit vinula touha pomáhat druhým. I proto dnes stojí v čele potravinové banky a kromě věcné pomoci...

23. ledna 2026

Obličej v teple. Zimní péče má své zásady zkuste je dodržet

Vsaďte na klasičtější péči o pleť, bude mít viditelnější a prospěšnější účinky.

Tělo zababušíte do outfitu, který bude hřát, ale co chudák obličej? Čím se bude krýt ten? A co vlasy, co je spolehlivě ochrání před zimou?

23. ledna 2026

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Zázračný nektar jménem med. I vy díky němu budete krásná

Med by měl hrát prim v maskách především u dam s problematickou pletí. Pokud...

Med je jednou z nejstarších kosmetických surovin, kterou lidé používají po staletí. Už ve starověku byl považován za elixír krásy a jeho zkrášlující účinky oceníte jistě i vy dnes.

23. ledna 2026

NA KAFI: Užít si pochvalu nás nikdo nenaučil, míní Veronika Šamonilová

Hostem podcastu NA KAFI byla TEDx koučka a expertka na vyjednávání, prezentaci...

Dokážeme být úspěšné, zvládáme kariéru, rodinný život i péči o sebe sama. Se schopností multitaskingu se v podstatě rodíme. Přesto, když přijde pochvala či ocenění, mnohé z nás je nedokážou přijmout...

23. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.