Žena je posedlá vlastní krásou. Měsíčně utrácí přes milion korun za kosmetiku

Aby byla krásná a stále vypadala mladě, podstupuje žena mnoho velmi bizarních zákroků. Nechává si ze zahraničí dovážet také masky, které zaručují přímo super mladistvý vzhled. „Nechala jsem si na obličej dávat masku z ptačích exkrementů. Všechno je připravováno tak, aby to nebylo člověku nebezpečné. Nezapáchá to, takže není důvod mít obavy,“ uvedla na svém instagramu.

Nechala si ošetřit pleť i enzymy získanými z lososa. V její každodenní péči nechybí ani masky s pravým zlatem, spermatem nebo řasami pocházejícími až z Grónska. „Nestydím se za to, že chci být tou nejlepší verzí sebe sama. Když na to mám prostředky, proč bych se nenechala zkrášlit. Nikdo z vás by se neměl stydět být lepším,“ vzkázala všem.

Nelíbí se jí vrásky ani další projevy stárnutí, jako jsou pigmentové skvrny, povadlá kůže, celulitida, strie nebo šedé vlasy. „V devětatřiceti letech už není čas na hrdinství a opravdu dělám vše pro to, abych proces stárnutí zastavila. Mám panický strach z toho, že budu jednou vypadat jako stařena,“ uvedla žena z Brazílie pro server The Sun.

Fanouškům sdělila, že vyzkoušela vše možné, ale ruku do ohně by dala opravdu jen za sérum vytvořené z trusu slavíka. To má podle ní ty nejlepší výsledky. „Vypne to pleť jako botox. Je to zázrak,“ dodala.