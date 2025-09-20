Dobrý ročník
Pařížský týden módy letos podle redakce Harper’s Bazaar odstartoval trend, který se nedá přehlédnout. Bordó – odstín vína, vášně i podzimního nebe – se stal novou ikonou líčení. Victoria Beckham ho přivedla zpět na scénu řasenkou Future Lash v odstínu Bordeaux, s níž make-up artistka Lucia Pica v zákulisí nešetřila.
„Bordó má schopnost dodat hloubku i jemnost zároveň,“ říká. Na vlně úspěchu přichází i návrat vínové tužky Satin Kajal Liner a paletky Eye Wardrobe, která harmonizuje bronzovou, rezavou i temně hnědou do podzimního kvarteta. Překvapivě univerzální odstíny, jež sluší každému, se staly rychle novým měřítkem sezony.