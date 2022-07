Pořádně se namažte. Pro výdrž líčení i opálení je hydratace základem

Oáza pro lidské zdraví

Léto je úžasným ročním obdobím pro psychiku, pokožka těla je však vystavená velké zátěži...

Kůže je největším lidským orgánem, který je vskutku fascinující a který disponuje překvapivě vysokou inteligencí. Plní funkci štítu a chrání vnitřní prostředí organismu. Pokožka totiž umí vytvořit ochrannou bariéru, která má za úkol zabránit úniku vlhkosti. Jakmile by totiž došlo k dehydrataci, mohlo by to mít pro člověka do budoucna fatální následky.

„Správnou“ vodu do pokožky přivádějí oběhový a lymfatický systém, a to do spodní vrstvy kůže, do dermis. Ve vodním hospodaření naší kůže je tato vrstva nejdůležitější: je opravdovou zásobárnou pro hydrataci naší pokožky. Tam je uloženo až 70 procent vody a odtud proniká do vrchních vrstev pokožky – epidermis. A je jen na nás, kolik vody z kůže necháme uniknout. Jakou přehradu proti ztrátám životadárné tekutiny si vybudujeme.