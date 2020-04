Jarní úklid ve skříňce s kosmetikou. Krém vydrží rok, rtěnka tři měsíce

Vezměte to z gruntu a nezapomeňte ani na poličky v koupelně a taštičky s veškerou kosmetickou výbavou. Stejně jako potraviny mají i tyto výrobky omezenou dobu trvanlivosti.

Možná už se vám někdy stalo, že jste otevřela krabičku s krémem a už při pouhém pohledu jste si všimla, že změnil barvu, konzistenci a vůni. Někdy zjistíte, že je zkažený, až když na něj zareaguje vaše pleť svěděním nebo pupínky. Udělejte si včas revizi svých kosmetických zásob, abyste podobným nepříjemnostem předešla.

Produkty s expirací kratší než třicet měsíců mají na obalu uvedenou dobu spotřeby. Na produktech, které vydrží déle než třicet měsíců, najdete (na kelímku, tubě nebo na papírové krabičce) ikonu otevřeného kelímku s počtem měsíců, například 12 M, což znamená, že přípravek byste měla spotřebovat do dvanácti měsíců od jeho otevření.

Aby dlouho vydržely

Nejdéle vydrží výrobky s obsahem syntetických konzervačních látek a alkoholu. Jenže trendem je přírodní kosmetika, která se vyrábí bez konzervantů nebo je obsahuje jen v minimálním množství. U veškeré přírodní a biokosmetiky buďte proto obzvlášť obezřetná, protože hranice trvanlivosti je ve srovnání s běžnou kosmetikou výrazně nižší. Pro všechny výrobky platí, že je třeba je chránit před sluncem a před nízkými a naopak i vysokými teplotami.

U krémů je vhodné nabírat je špachtličkou. Když do nich saháte prsty, můžete do nich zanést bakterie, které je znehodnotí. Některé dermokosmetické značky proto využívají obaly se sterilními uzávěry.

Řasenky, rtěnky a spol.

Datum spotřeby dekorativní kosmetiky se odvíjí od jejího složení. Výrobky se suchou konzistencí, jako jsou pudry, tvářenky a oční stíny, můžete bez bav používat i několik let. Pokud jsou spíše krémové, znamená to, že obsahují oleje a tuky, a u nich hrozí, že začnou žluknout.

Rtěnky a lesky vydrží většinou i dva roky, ale opět sledujte údaj na obalu. I do nich výrobci dnes často přidávají zvláčňující složky na bázi tuků. Rtěnku nikdy nepůjčujte ani nejlepší kamarádce, máte-li citlivou pleť, nesdílejte ani žádnou jinou dekorativní kosmetiku, pleť obličeje je velmi jemná a na cizí bakterie může reagovat podrážděním.

Řasenky jsou bezpečné po dobu používání tří měsíců, pak byste je měla nemilosrdně vyhodit, i když náplň ještě není prázdná. Oční linky spotřebujte nejlépe do roka.

Jak se to má s make-upy?

Krémové a fluidní make-upy můžete bez rizika používat jeden rok, ale jen za předpokladu, že je po každém použití dobře uzavřete a uchováváte je na temném a chladném místě.

Jak dlouho vydrží oční stíny 2 až 3 roky rtěnka 2 roky krém 1 rok make-up 1 rok řasenka 3 měsíce pleťová voda 1 rok deodorant 1 rok vůně 2 roky

Nejpraktičtější je balení s mechanickým dávkovačem, kdy nehrozí zavlečení žádných bakterií.

Kdyby se vám zdálo, že make-up změnil barvu, konzistenci či vůni, nebo by vás po jeho použití dokonce svědila pleť, přestaňte ho používat, i kdyby ještě neuplynula doba spotřeby. Pokud používáte pro nanášení houbičky a štětce, z hygienických důvodů je pravidelně perte.



A co laky na nehty?

Čím častěji je používáte, tím rychleji vysychají. Původní tekutou konzistenci si udrží půl roku až rok, pak začnou houstnout a špatně se nanášejí. Pokusy o naředění bezbarvým lakem nebo odlakovačem většinou už nezaručí dokonalý výsledek. Raději si pořiďte nový lak z jarních kolekcí.

Vůně patří do tmy

Nejnáchylnější ke zkáze je čistý parfém, vydrží maximálně rok, ale většinu vůní si pořizujeme v podobě méně koncentrovaných parfémovaných nebo toaletních vod – a ty vydrží o poznání déle, zpravidla dva roky. Aby se vůně nezkazila, nesmíte ji vystavovat slunci. Nejlépe jí bude na temném místě při pokojové teplotě.

Máte-li koupelnu zalitou sluncem, uklízejte si flakon do uzavřené skříňky nebo do papírové krabičky. To, že má vůně svůj nejlepší čas za sebou, poznáte snadno. Je-li v čirém obalu, všimnete si změny barvy, a hlavně – už vám nebude vonět.

Šampony a sprchové gely

Vlasová kosmetika a sprchové gely vydrží dokonce dva až tři roky, dokud je neotevřete, ale po otevření máte zhruba rok na to, abyste je spotřebovala. Po každém použití je uzavřete a nikdy k nim nepřidávejte vodu, protože ta se začne kazit a znehodnotí celý obsah.

Šampon nařeďte vždy až v dlaních. Šampony a balzámy jsou většinou v praktických lahvičkách, ale třeba do masky v kelímku se při nabírání prsty snadno dostane voda a nečistoty.

Zbraně proti potu

S nadcházející teplejší částí roku jejich obliba stoupá. Ty ve spreji vydrží dlouho, ale kuličkové a krémové, které se dostávají do přímého kontaktu s pokožkou, se mohou zkazit velmi rychle. Nepoužívejte je déle, než je vyznačeno na obalu, a nesdílejte je ani se členy rodiny. Dobře je zavírejte, aby se nezkazily.