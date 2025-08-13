Peeling ze zbytků chleba, parfém z pekárny. Pečivo je kosmetický trend

Pečivo platí za kuchyňskou stálici – a brzy z něj možná bude i stálice kosmetických taštiček. Chleba, buchty a koláče jsou v kurzu, ať už jde o pleťovou kosmetiku, make-up nebo parfémy. A vypadá to, že trend jen tak nezmizí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Upcyklovaný“ peeling z chleba od polské značky Floura.
Tvůrci parfému Rye Bread od Demeter Fragrance Library se snažili co nejvěrněji...
Ústředními tóny vůně Angel’s Bread od Cerchi Nell’Acqua jsou vanilka, moučkový...
Vůně Afternoon Delight je výsledkem spolupráce parfumerie Replica a módního...
Výrobci kosmetiky v posledních měsících nelení a rychle reagují na gastronomické trendy, ať už je to populární matcha latte nebo dubajská čokoláda. Sociální sítě však mluví jasně: nejvíc teď frčí pečivo. Hitem je líčení à la toast, ale i parfémy s vůní koláčků nebo interiérové vůně, které co nejvěrněji napodobují aroma čerstvě napečeného chleba.

Lehce opečený make-up

Trend známý jako toasted bread make-up nebo toasty make-up je doslova inspirovaný… toasty. Ovšem jen lehce opečenými. Na rozdíl od extrémního „spáleného“ make-upu tady jde jednoduše o to, aby líčení připomínalo mírné opálení. Trend je založený na tlumeném konturování a točí se kolem teplých hnědých odstínů – ať už jde o oční stíny, bronzer, či rtěnku.

Nejedná se vlastně o nic přelomového, ale například podle kanadské vizážistky Vanessy Sternové je to jeden z nejžádanějších looků poslední doby. „Vypadá dobře na každém typu pleti, sluší všem, a navíc se hodí pro letní i podzimní sezonu,“ vysvětluje si popularitu trendu vizážistka.

Peeling ze starého chleba

Zakladatelé polské firmy Rebread původně vedli pekárnu v Krakově. Během pandemie covidu se ale potýkali s nepředvídatelnou poptávkou, a tak začali hledat cesty, jak využít pečivo, které se neprodalo. Dnes mají na kontě několik inovací: fermentované nápoje ze starého chleba, zdravou výživu z hub, kterým se právě ve zbytcích chleba dobře daří, a také chlebovou kosmetiku.

Prvním produktem jejich nové značky Floura je tělový peeling, jehož exfoliační složku tvoří prášek ze ztvrdlého pšeničného či žitného chleba. Doma bychom to nezkoušeli, ale inovátoři z Rebread přišli na metodu, jak zbytky pečiva přeměnit na kosmetickou ingredienci, která splňuje přísné hygienické nároky a regulace.

„Upcyklovaný“ peeling z chleba od polské značky Floura.

Tvůrci peelingu uvádějí, že tato přísada přirozeně obsahuje prospěšný vitamin C, polyfenoly a mastné kyseliny. Zároveň pomáhá odstraňovat odumřelé pleťové buňky. Peeling je navíc obohacený o oleje ze semínek, která vůní připomínají chléb, je rozložitelný a pomáhá redukovat odpad – z jedné tuny chleba prý vznikne 13 500 balení po 250 gramech.

Parfémy s vůní chleba i croissantů

Vůně inspirované gastronomií jsou jedním z největších trendů letoška. Parfuméři si oblíbili sladké tóny kakaa, vanilky, pistácií a karamelu, aroma kávy a čaje, ale třeba i rajčata, mrkev nebo bazalku. A také nejrůznější druhy pečiva. Pokud milujete vůni pekáren, kaváren a čerstvě upečeného chleba, tenhle trend je pro vás jako stvořený.

Nejde přitom o žádné metafory, módní parfémy posledních let jsou poměrně doslovné. Hyperrealistickými vůněmi proslula třeba značka Demeter Fragrance Library. Její unisexová kolínská voda s názvem Rye Bread (Žitný chléb) prý voní přesně tak, jak si představujeme.

Velkým hitem jsou také parfémy, které připomínají sladké pečivo. „Jako stará známá kuchyně naplněná klidem, teplem z trouby a vůní pečení.“ Tak popisuje značka Cerchi Nell’Acqua vůni Angel’s Bread, kterou vytvořil italský nos Enrico Buccella. Ústřední tóny? Vanilka, moučkový cukr, kvásek. Americká značka Snif zase loni přišla s parfémem Crumb Couture, který voní jako croissant s náplní z lesních plodů.

Rye Bread od Demeter Fragrance Library

Angel’s Bread od Cerchi Nell’Acqua

Crumb Couture z dílny Snif

Gurmánské vůně mají budoucnost

Citronové koláčky, makronky, mandlové cukroví, preclíky, schwarzwaldský dort… To není výběr z jídelního lístku, ale ze sladkostí, které výrobce parfémů inspirovaly v posledních dvou sezonách. A podle odborníků to vypadá, že gurmánské parfémy jen tak nezmizí. Naopak – v roce 2026 by měly být ještě nostalgičtější a ještě více propojené s řemeslem, tradicí, zážitky z dětství a hluboko zakořeněnými vzpomínkami.

Právě dětské vzpomínky jsou často spojené s vařením a pečením. Nejspíš i proto jsou parfémy s vůní jídla tak úspěšné. Pokračování jejich úspěchu předpovídá i švédská konzultantka Jennifer Carlssonová, která se specializuje na výzkum kosmetického trhu: „Značky budou dál vytvářet zážitky inspirované osobními vzpomínkami a emocionálními krajinami – a vybízet tak nositele, aby vůni vnímali jako formu sebevyjádření a vyprávění příběhů.“

Peeling ze zbytků chleba, parfém z pekárny. Pečivo je kosmetický trend

