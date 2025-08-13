Výrobci kosmetiky v posledních měsících nelení a rychle reagují na gastronomické trendy, ať už je to populární matcha latte nebo dubajská čokoláda. Sociální sítě však mluví jasně: nejvíc teď frčí pečivo. Hitem je líčení à la toast, ale i parfémy s vůní koláčků nebo interiérové vůně, které co nejvěrněji napodobují aroma čerstvě napečeného chleba.
Lehce opečený make-up
Trend známý jako toasted bread make-up nebo toasty make-up je doslova inspirovaný… toasty. Ovšem jen lehce opečenými. Na rozdíl od extrémního „spáleného“ make-upu tady jde jednoduše o to, aby líčení připomínalo mírné opálení. Trend je založený na tlumeném konturování a točí se kolem teplých hnědých odstínů – ať už jde o oční stíny, bronzer, či rtěnku.
Nejedná se vlastně o nic přelomového, ale například podle kanadské vizážistky Vanessy Sternové je to jeden z nejžádanějších looků poslední doby. „Vypadá dobře na každém typu pleti, sluší všem, a navíc se hodí pro letní i podzimní sezonu,“ vysvětluje si popularitu trendu vizážistka.
Peeling ze starého chleba
Zakladatelé polské firmy Rebread původně vedli pekárnu v Krakově. Během pandemie covidu se ale potýkali s nepředvídatelnou poptávkou, a tak začali hledat cesty, jak využít pečivo, které se neprodalo. Dnes mají na kontě několik inovací: fermentované nápoje ze starého chleba, zdravou výživu z hub, kterým se právě ve zbytcích chleba dobře daří, a také chlebovou kosmetiku.
Prvním produktem jejich nové značky Floura je tělový peeling, jehož exfoliační složku tvoří prášek ze ztvrdlého pšeničného či žitného chleba. Doma bychom to nezkoušeli, ale inovátoři z Rebread přišli na metodu, jak zbytky pečiva přeměnit na kosmetickou ingredienci, která splňuje přísné hygienické nároky a regulace.
Tvůrci peelingu uvádějí, že tato přísada přirozeně obsahuje prospěšný vitamin C, polyfenoly a mastné kyseliny. Zároveň pomáhá odstraňovat odumřelé pleťové buňky. Peeling je navíc obohacený o oleje ze semínek, která vůní připomínají chléb, je rozložitelný a pomáhá redukovat odpad – z jedné tuny chleba prý vznikne 13 500 balení po 250 gramech.
Parfémy s vůní chleba i croissantů
Vůně inspirované gastronomií jsou jedním z největších trendů letoška. Parfuméři si oblíbili sladké tóny kakaa, vanilky, pistácií a karamelu, aroma kávy a čaje, ale třeba i rajčata, mrkev nebo bazalku. A také nejrůznější druhy pečiva. Pokud milujete vůni pekáren, kaváren a čerstvě upečeného chleba, tenhle trend je pro vás jako stvořený.
Nejde přitom o žádné metafory, módní parfémy posledních let jsou poměrně doslovné. Hyperrealistickými vůněmi proslula třeba značka Demeter Fragrance Library. Její unisexová kolínská voda s názvem Rye Bread (Žitný chléb) prý voní přesně tak, jak si představujeme.
Velkým hitem jsou také parfémy, které připomínají sladké pečivo. „Jako stará známá kuchyně naplněná klidem, teplem z trouby a vůní pečení.“ Tak popisuje značka Cerchi Nell’Acqua vůni Angel’s Bread, kterou vytvořil italský nos Enrico Buccella. Ústřední tóny? Vanilka, moučkový cukr, kvásek. Americká značka Snif zase loni přišla s parfémem Crumb Couture, který voní jako croissant s náplní z lesních plodů.
Gurmánské vůně mají budoucnost
Citronové koláčky, makronky, mandlové cukroví, preclíky, schwarzwaldský dort… To není výběr z jídelního lístku, ale ze sladkostí, které výrobce parfémů inspirovaly v posledních dvou sezonách. A podle odborníků to vypadá, že gurmánské parfémy jen tak nezmizí. Naopak – v roce 2026 by měly být ještě nostalgičtější a ještě více propojené s řemeslem, tradicí, zážitky z dětství a hluboko zakořeněnými vzpomínkami.
Právě dětské vzpomínky jsou často spojené s vařením a pečením. Nejspíš i proto jsou parfémy s vůní jídla tak úspěšné. Pokračování jejich úspěchu předpovídá i švédská konzultantka Jennifer Carlssonová, která se specializuje na výzkum kosmetického trhu: „Značky budou dál vytvářet zážitky inspirované osobními vzpomínkami a emocionálními krajinami – a vybízet tak nositele, aby vůni vnímali jako formu sebevyjádření a vyprávění příběhů.“