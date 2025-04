Přestože půdnímu prostoru 250 let starého mlýna s přiznanými původními trámy kralují hlavně zpěvaččiny tři děti, našlo se tady místo i na otevřenou šatnu, kde má Klára své originální kousky stále na očích.

Zpěvačka nás vítá v pruhovaném tričku s límečkem a džínách s vysokým pasem, pro které má podle svých slov velkou slabost. Při focení pak navrch přidává koženou bundu z 80. let po tchánovi z Tuzexu a první volnočasový outfit je na světě.

V šatníku slavných Tak se jmenuje módní seriál OnaDnes.cz, ve kterém vám představujeme známé a zajímavé osobnosti a jejich oblíbené outfity.

„V takovém outfitu bych šla klidně i pro děti do školky. Jakékoliv tričko, které má pruhy a límeček, jde ke mně domů. Džíny do pasu jsou základ, ty miluji,“ přiznává Klára Vytisková, která má v šatníku přes 40 kousků džín všech tvarů a barev. Dává si záležet, aby kupovala kvalitní denim, který vydrží i dvacet let.

„Střihy a styly se postupně vrací. Džíny si schovávám a vždycky pak vytáhnu ty, které jsou in,“ popisuje Klára. Věci, které nenosí, netřídí, ale odloží do skříně na půdu.

„Mám je tam hezky zakonzervované. Móda se většinou po deseti letech otočí. Najednou je in zvonový rukáv, tak vytáhnu věci se zvonovým rukávem a naopak tam klidně na deset let uložím kousky, o kterých vím, že je neunosím. Takový systém mi přijde udržitelný i když samozřejmě funguje jen tehdy, pokud máte dostatek úložného prostoru,“ říká česká hudební ikona.

Přes rok nakupuje minimálně a většinu nákupů realizuje na online bazarech, jako je například oblíbená platforma Vinted. Klára do krabic na půdu ukládá i oblečení, které by jednou chtěla věnovat svým dcerám.

„Dříve jsem dostávala zdarma hodně oblečení od různých značek. Některé skončilo v dobročinných bazarech, ale zásadní kousky jsem si samozřejmě nechala a až bude dcerám patnáct, společně je vybalíme z krabic,“ těší se Klára.

Dominují kousky s příběhem

Klára svůj styl charakterizuje jako vintage inspirovaný zlatými 70. léty. Nebojí se výrazných barev ani odvážných střihů. Originální oblečení hledá převážně v online bazarech, kde nakupuje jak věci na běžné nošení, tak výraznější kousky na koncerty.

„Mám ráda kontrasty. Velké s malým. Odrbané s neodrbaným,“ definuje svůj styl. Mezi její oblíbené kousky patří například sametové kalhoty do zvonu, kožený kabát z druhé ruky nebo hravý svetřík s výšivkou. Kromě nákupů v second handech zpěvačka originální oblečení také dědí.

„Jedna babička hodně šila a pletla. Druhá zase byla opravdická milovnice módy, takže nakupovala šperky a kabáty z originálních dílen. Moje prateta byla módní redaktorka v Miláně, kam utekla za totality a posílala nám tehdy pytle s věcmi. Vždycky jsme to rozbalovali a divili jsme se, co je to za kousky. Některé oblečení mám od ní dodnes,“ popisuje Klára svoje první zkušenosti s módou.

Ženy v rodině Vytisků vždy dbaly na to, aby byly hezky oblečené. Na druhou stranu Klára přiznává, že má po tatínkovi snížený barvocit a věci tak kombinuje spíše intuitivně.

Zatímco některé osobnosti mají stylistku, Klára módu řeší s kamarádkami. „Vždycky jim pošlu fotky a konzultuji svoje outfity. Nedokážu si představit, že bych se o módě a stylu radila s někým, kdo mě nezná. Například k mému novému albu mi všechno dává nějaký smysl, a ráda tak spolupracuji s holkami, se kterými dělám i na klipech. Znám je dlouho a ony znají mě a věřím, že mi i v módě dobře poradí,“ říká Klára. A dodává, že někdy jde pro radu i k manželovi.

Módní inspiraci hledá i na Pinterestu, kde si ukládá jednotlivé outfity a když neví, co na sebe, jednoduše se podle nich oblékne. Kláru inspirují také outfity hvězd 70. let jako Diana Rossová, Patti Smithová nebo Andy Warhol. Ze současných osobností souzní se stylem Miley Cyrus nebo Alexy Chung.

Na rukou nosí připomínky na babičky

Když dojde na české návrháře, Klára miluje oblečení od Veroniky z WECONCEPTU, jejíž tvorba koresponduje s její oblibou stylu 70. let. „Má krásné sešívané kousky, kvalitní materiály a nechává v tom, co dělá, obrovský kus svého srdce,“ říká zpěvačka o tvorbě své kamarádky. Ráda si také půjčuje kousky od značky Laformera. Dražší kousky pak ráda kombinuje s oblečením z bazarů.

Jedním z Klářiných posledních úlovků z bazaru jsou vysněné holinky značky Novesta nebo třpytivý žlutý overal, který Klára na koncert doplní jednoduchým bílým grafickým tričkem.

V šatníku má kousky, ke kterým se vážou různé příběhy. Oblíbený kožený pásek koupila v second handu ještě na škole, outfit na koncerty zase zpěvačce ušila kamarádka Kamila.

Set s podprsenkou a vysokými šortkami připomíná barvou noční oblohu. Hezky tak odkazuje na Klářinu chystanou desku, která vyjde na začátku dubna. Bude se jmenovat po zářící hvězdě Vega a Klára rozhodně jako hvězda v tomto odvážném setu vypadá. Postavu má i po třech dětech skvělou.

„I jako matka tří dětí zvládnu v pohodě udržet vykukující část břicha v kondici. Základem je mít tělové síťované punčocháče. Ty udělají krásnou nohu a nejsou z dálky vůbec vidět,“ sdílí Klára svůj tajný módní trik.

Stejně jako oblečení, kombinuje ráda i doplňky. Některé šperky má od Janjy Prokič, moc se jí líbí také kousky od Magdaleny Šťastníkové. Ženy v Česku podle ní rády investují do kvalitních šperků od českých šikovných šperkařů. Nové kousky pak doplňuje vlastními kousky s příběhem. Prstýnky zdělila po babičce, která žila dlouho v Alžíru, nebo po prababičce z Tábora.

Co se týče kabelek a bot, není Klára Vytisková fanatičkou. Dříve milovala vysoké podpatky, ale s příchodem dětí začala oceňovat pohodlí.

Z fotek je jasné, že miluje výrazné odstíny. Nemusí naopak béžovou, ve které se cítí bledá. Dříve nenosila vycpávky, ale dnes si je s chutí obleče. Nikdy by si naopak na sebe nevzala kousek s výraznými logy, což jí připadá laciné.

Hudba a móda ve spojení

Klára Vytisková se intenzivně chystá na uvedení své nové LP desky Vega, na které si hudbu a text napsala už tradičně sama. Tvorba je pro Kláru o emocích. Stejně tak kostýmy, které volí na vystoupení, dokreslují náladu její hudby. Na příští koncert Klára obleče bílou denimovou kombinézu, která bude pokreslená osobními motivy.

„Bude tam znamení Býka, moje oblíbené číslo jedenáct a další symboly, které jsou se mnou nějak spjaté. Deska je o nadhledu, který člověk získá pohledem na hvězdné nebe a i kombinéza bude odkazovat k vesmíru,“ říká Klára s tím, že ráda přenáší symboly ze svých písní i do oblékání.

Oblečení na koncerty si ze zásady vybírá především podle pohodlí. „Čím jsi starší, tím víc víš, jaká silueta ti sluší a co chceš zvýraznit. Já ráda zvýrazňuji pas, protože ho mám hezky tvarovaný,“ říká.

„Taky jsem časem zjistila, že potřebuji věci, ve kterých se při zpěvu dobře dýchá. Jednou jsem si na koncert vzala korzet a při třetí písničce jsem skoro omdlela, protože jsem se nemohla vůbec nadechnout. Od té doby si na to dávám pozor,“ směje se Klára.

Dříve na pódia podle svých slov nosila extrémní kostýmy i make-up. „Po čase jsem ale začala mít pocit, že to reálně nejsem já. Tak jsem najela na mnohem střízlivější kousky a teprve teď mám pocit, že jsem Klárou, která si je víc vědomá sama sebe.

Možná je to i tím, že už mi bude čtyřicet. Navíc mám tři děti, které mi nastavují obrovské zrcadlo, takže za ta léta se mi vnímání oblečení hodně proměnilo. Dnes se mi to víc propojuje, takže sametové kalhoty na stage nebo vintage červený kabát bych si klidně vzala i do školy,“ uzavírá zpěvačka.