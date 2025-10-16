V rámci své značky SKIMS odhalila hrdě kontroverzní kalhotky s ochlupením. Málokdo z jejího okolí se pravděpodobně nad takovým kouskem pozastavuje, protože roky žila vedle rapera Kanye Westa, který svým stylem šokoval denně. Nyní jsou pro změnu s polonahou „nevlastní matkou“, designérkou Biancou Censori vídány děti Kim. V jejich světě je tedy všechno možné.
„Lidi, podívejte se, jak krásné kalhotky máme. Jsou tak legrační. Máme různé druhy šňůrek podle barvy pleti a různé barvy ochlupení. Stačí si jen vybrat. Můžete mít stejnou barvu ochlupení na kalhotkách jako na vlasech. Nebo úplně jinou. S našimi kalhotkami Ultimate Bush zkrátka budete mít tam dole chloupky takové, jaké toužíte mít,“ uvedla Kardashianová ve videu na Instagramu.
A ač by se to mohlo zdát možná až příliš, její fanoušci po nich šílí. Pro Kardashianovou je móda v životě zásadní. Už jako malá holka se zajímala o ty nejnovější trendy a dnes je sama udává. Na oficiálním e-shopu značky najdete tanga s ochlupením ve dvanácti odstínech a vyjdou vás v přepočtu na něco málo přes tisíc korun.
|
Vypadá jako pohovka, smáli se Kim Kardashianové. Její šaty se staly virálními
Novou kampaň představila Kim i s retro videem parodujícím televizní soutěže z let dávno minulých s názvem: „Je koberec sladěný se závěsy?“ Jde o idiom, který se ptá, jestli barva ochlupení odpovídá barvě vlasů.
Kim Kardashianová je jednou z nejsledovanějších osob na světě a nemusí na sebe za každou cenu upozorňovat, protože i tak má pozornosti dost. Přesto se zdá, že to pro ni není dostatečné a snaží se za každou cenu na svou osobu strhnout opravdu veškerou pozornost. Fanoušci jen čekají, kdy se s novým chlupatým kouskem prádla sama ukáže, stejně jako v minulosti s podprsenkou s bradavkami.
