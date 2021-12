Sexy keramik oslnil svět, přirovnávají ho k Patricku Swayzemu

Na Instagramu ho sleduje téměř 300 tisíc lidí. Na TikToku už jsou to miliony. Fanoušků má tento pohledný mladík po celém světě opravdu mnoho a každý den jejich počet stoupá. Jak sám říká, dřív by ho nikdy nenapadlo, že by mohl být právě díky práci s hlínou tak populární.

„Do hlíny jsem se zamiloval, když jsem byl na střední škole. Koníček přerostl v mou práci a jsem za to nesmírně vděčný. Vytvořit umělecké dílo z něčeho, co stvořila sama země, to je podle mého názoru něco neskutečného,“ sdělil v jednom z příspěvků svým fanouškům.

V příchozí poště má každý den nespočet nabídek na rande od mužů i žen. Jejich zájmu si váží a je rád, že prozatím nemusel čelit žádným nepříjemným vzkazům ani urážlivým zprávám.

„Jsem šťastný, že mohu dělat lidem radost napříč celou planetou. Na začátku mé cesty s keramikou jsem nevěřil, že bych mohl mít takový úspěch. Dodnes si pamatuji svou první prodanou věc. Děkuji všem, kteří mají mou práci rádi. Hodně mě potěšilo, že mě lidé přirovnávají k herci Patricku Swayzemu, který se ve filmu Duch svlékl podobně jako já do půl těla u hrnčířského kruhu,“ pokračoval Theo, kterému práce s hlínou pomáhá i po psychické stránce.

Léta se potýkal s úzkostmi i depresí a má za sebou velmi nepříjemné období po bolestivém rozchodu s milovanou dívkou. Právě podpora fanoušků ho drží nad vodou. Díky keramickým výrobkům si dokáže vydělat velmi slušné peníze, nabídky se hrnou i díky popularitě na sociálních sítích. Ačkoli by se mohl věnovat pouze práci s hlínou, myslí i na „zadní vrátka“ a stále studuje. Až dodělá vysokou školu, plánuje také cestovat po světě.