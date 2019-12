Krásná Kendall Jennerová je hvězdou přehlídkových mol i sociálních sítí

Pro spolupráci si ji tehdy vybral americký módní řetězec Forever 21. Opravdový zlom v její kariéře ale nastal o pět let později, kdy ji oslovil módní dům Marc Jacobs, aby předváděla modely na sezonu podzim/zima 2015. Od té doby nafotila kampaně a odchodila přehlídky pro tolik různých značek, že je jejich seznam téměř nekonečný.

Patří mezi ně Chanel, Givenchy, Fendi, Tommy Hilfiger, Burberry, Balmain, Bottega Veneta, Michael Kors, ale třeba i H&M nebo Reserved. Proslavila se také jako „andílek“ značky s luxusním prádlem Victoria’s Secret. Nějakou dobu působila jako ambasadorka pro značku kosmetiky Estée Lauder a se svou mladší sestrou Kylie Jennerovou založila vlastní značku Kendall and Kylie.



Zlatý důl jménem Kendall

Tytam jsou ale časy, kdy se úspěchy modelky měřily pouze odchozenými přehlídkami. V současné době je důležitý také počet sledujících na sociálních sítích. A i v této oblasti je Kendall přeborníkem.

Její instagramový profil sleduje téměř 120 milionů lidí po celém světě a právě díky tomu patří Jennerová k nejvyhledávanějším modelkám v historii.

Oblečení, v němž se vyfotí, se tradičně vyprodá během několika hodin a vedení značek to moc dobře ví. Využila toho třeba firma Calvin Klein, jejíž kreativní manažerka se nechala slyšet: „Dosah Jennerové na sociálních sítích je neuvěřitelný. Jako značka se můžete snadno stát součástí kultury, když podporujete někoho, jako je ona.“ Po tom, co se objevila v kampani Calvin Klein, vzrostly značce prodeje o 13 %.

Kendall si fanoušky získává nejen fotkami z přehlídek, ale také náhledy do svého soukromí: ať už je to party s podobně hvězdnými kamarádkami, či snímky z luxusní rezidence v Los Angeles. Kromě toho propaguje množství různých produktů a značek. V roce 2017 byla Kendall Jennerová časopisem Forbes označena za nejlépe placenou modelku světa a titul, který sebrala patnáct let panující Gisele Bündchenové, obhájila i následujícího roku. Její roční výdělek se pohybuje okolo 22 milionů dolarů.

Z tatínka je druhá maminka

Kromě Kendalliných úspěchů přitahuje pozornost i její rodina. Modelčinými rodiči jsou Kris Jennerová a Caitlyn Jennerová, která dříve bývala Kendalliným otcem, Brucem Jennerem. Z vysloužilého olympijského vítěze v desetiboji se v roce 2015 pomocí mnoha náročných operací stala žena a Kendall má teď díky tomu mámy rovnou dvě. Jejími nevlastními sestrami jsou neméně proslulé Kim, Kourtney a Khloé Kardashianovy. Spolu s nimi vyrostla v Calabasas, luxusním předměstí Los Angeles.

Kendall Jennerová a její otec, který podstoupil změnu pohlaví a je z něj Caitlyn Jennerová, na Vanity Fair Oscar Party (Los Angeles, 24. února 2019).

Možná právě proto, že je její rodina téměř neustále pod mediálním dohledem, si Kendall své soukromí pečlivě hlídá. I tak ale patří její partneři k neustále probíraným tématům. V letošním roce chodila se dvěma hráči NBA, nejdříve byl jejím vyvoleným basketbalista Ben Simmons, kterého pak nakrátko nahradil jeho kolega Kyle Kuzma.

Mezi lety 2013 až 2016 se střídavě dávala dohromady a rozcházela s Harry Stylesem, členem skupiny One Direction. „Jsem hodně mladá a momentálně to cítím tak, že vztahy nejsou vždy jisté. Proto nechci, aby se upínalo moc pozornosti na něco, co možná nebude trvat dlouho,“ prohlásila Kendall letos v létě. Před pár dny byla zastižena při flirtu s pětačtyřicetiletou legendou Hollywoodu – hercem Leonardem di Capriem.

Policisty usmiřuje sodovkou

Jako vlivná osobnost se ale ani Kendall Jennerová nevyhne kritice svých fanoušků i širší veřejnosti. V roce 2017 si utrhla ostudu, když natočila reklamu pro Pepsi, která údajně dehonestovala boj černochů proti policejnímu násilí.

V klipu modelka usmiřuje demonstranty a policii pomocí plechovek se sodovkou. Reklama byla stažena ještě ten den, kdy se objevila na obrazovkách, a vedení firmy Pepsi se muselo omluvit. Nejen všem těm, kteří se cítili dotčeni, ale také Kendall, na kterou se snesl největší díl kritiky.

Rok 2017 nebyl pro Jennerovou, aspoň co se týče jejího mediálního obrazu, zrovna úspěšný. V lednu toho roku zveřejnila na svém Instagramu příspěvek propagující hudební festival Fyre, který nebyl označený jako reklama, i když za něj dostala zaplaceno 250 tisíc dolarů. To je nejen neetické, ale v USA i protiprávní.

A výčet skandálů zdaleka nekončí. Před několika týdny fanoušky pobouřila zpráva, že sestry Kendall a Kylie Jennerovy letěly soukromým letadlem na návštěvu za zbytkem rodiny z Los Angeles do Palm Springs, což je cesta, která zabere autem asi dvě hodiny.

I kvůli všem těmto negativním zkušenostem se Kendall Jennerová rozhodla dát si chvíli pauzu a pracovní nabídky pečlivě vybírat. Převážně se to týká její účasti na módních přehlídkách.

„Byla jsem na pokraji psychického zhroucení. Podíváte se na chvíli na internet a vidíte každého, jak říká samé hrozné věci. Je opravdu těžké zůstat pozitivní,“ vysvětluje Jennerová své důvody k pracovní přestávce.