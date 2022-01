VIDEA ROKU 2021: Svět módy ovládla Kendall Jennerová i exotické modelky

Pětadvacetiletá identická dvojčata, sestry Inka a Neele Hoeperovy z Německa, jsou pro návrháře senzací. Už v deseti letech dostávaly dívky nabídky k focení a praly se o ně modelingové agentury. První spolupráci přijaly až v patnácti a nyní se do světa módy ponořily naplno.

Američanka Kendall Jennerová si libuje v oblečení a obuvi, které zažívaly vrcholnou slávu v devadesátých letech. Boty na vysoké platformě, zvonové kalhoty do pasu i dlouhé kabáty jsou pro Jennerovou v oblékání číslo jedna.

Inspiruje tak celý módní svět. A to není všechno, ve svých jednadvaceti letech se dostala do žebříčku nejbohatších lidí světa. Mezi modelkami byla letos tedy jednoznačně nejúspěšnější.

Známá modelka Jung Ho-Yeon se stala po odvysílání seriálu Squid Game ostře sledovanou osobností. Na jejím instagramovém účtu jí přibylo víc než jedenáct milionů sledujících.

Modelka Yumi Nu se věnuje modelingu již dvanáct let. Jako první plus size modelka z Asie se dostala do prestižního magazínu Sports Illustrated Swimsuit, pro který nafotila kolekci sportovních plavek.

Sedmapadesátiletá Kathy Jacobsová z USA si splnila „na stará“ kolena svůj sen. Stala se modelkou a má větší úspěch než její mladší kolegyně. Postavu nemá zadarmo, ale denně o sebe pečuje. Na mladistvý vzhled má jasný recept. Je potřeba žít v klidu a bez stresu a krásu podporovat i stravou.

Modelka důchodkyně Leslie Carletonová pendluje mezi svými domovy v Los Angeles a na Bali. Je fit a málokdo jí hádá opravdový věk. Sama říká, že je ze svého vzhledu překvapená a prozrazuje své tipy na to, jak se udržet v kondici a vypadat mladistvě.

Extrémně hubeným modelkám u značky Victoria’s Secret snad odzvonilo. Značka sází na „normální“ ženy, které mají pár kil navíc. Podívejte se na krásky, které nyní propagují neodolatelné spodní prádlo nebo plavky. I boubelky umějí být přitažlivé a sexy.