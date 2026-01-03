Lesley je v posilování relativně nováčkem. Pustila se do něj poté, co jí její bývalý manžel řekl, že je pro něj moc křehká a nemá výdrž. Podle ženy tím měl na mysli, že stárne a brzy by se musel starat nejen o sebe, ale i o ni. Krátce na to navíc skončila v nemocnici kvůli těžkému průběhu zápalu plic a na posteli si slíbila, že jakmile nemocnici opustí, začne se sebou něco dělat.
„Když zažijete něco takového, uvědomíte si, že jste na světě jen na omezený čas. A ten si chcete užít. Bez bolesti a v plné síle. Jenže tělo vás nebude poslouchat, dokud mu nedopřejete svaly,“ uvedla. Co zprvu vypadalo jako doplňkové posilování k jejímu oblíbenému pilates, bylo po pár měsících její závislostí. Jak sama uvádí, možná už to trochu přehnala, ale nikdy se necítila lépe po psychické i fyzické stránce.
„Kéž by všechny ženy věděly, že pokud budou mít víc svalů, budou na tom lépe. Myslím, že se o tom stále málo mluví. Přežitkem jsou diety, které škodí a do budoucna nám zadělají na problémy,“ myslí si. Sama během let diety vyzkoušela. Největší vliv na ni měla doporučení od kamarádek. Ty držely bizarní diety, které si pochvalovaly, ale nedávaly moc smysl.
„Jíst celý týden banány logicky pro váš organismus nemůže být dobré. Pak vyjíte celou lednici a zřejmě se ještě vloupáte k sousedům do spíže,“ uvedla se smíchem. Její největší parťačkou je nyní vnučka, která se k ní na posilování pokaždé připojuje a sama je v šoku z toho, co všechno babička zvládne. „Mám radost, že jsem vzorem i pro mladé,“ dodala. Na Instagramu ji sleduje téměř dvě stě tisíc lidí.