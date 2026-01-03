Dá si máslo do kávy a pak jde pětašedesátiletá žena do posilovny

Autor:
  11:02
Australanka Lesley Maxwellová za pár týdnů oslaví už šestašedesátku, ale na první pohled by málokdo této vitální dámě hádal její skutečný věk. Dodržuje přísná dietní pravidla, ovšem miluje kávu s máslem a spořádá klidně celou tabulku čokolády. „Žijeme jen jednou, nějaké neřesti mít musíme,“ smála se.
Na prahu sedmdesátky je v nejlepší životní kondici. A v posilovně je z žen...

Na prahu sedmdesátky je v nejlepší životní kondici. A v posilovně je z žen nejstarší. Motivuje ale další starší ženy, aby cvičily. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Lesley Maxwellová
Lesley Maxwellová
Lesley Maxwellová
Lesley Maxwellová
8 fotografií

Lesley je v posilování relativně nováčkem. Pustila se do něj poté, co jí její bývalý manžel řekl, že je pro něj moc křehká a nemá výdrž. Podle ženy tím měl na mysli, že stárne a brzy by se musel starat nejen o sebe, ale i o ni. Krátce na to navíc skončila v nemocnici kvůli těžkému průběhu zápalu plic a na posteli si slíbila, že jakmile nemocnici opustí, začne se sebou něco dělat.

Na prahu sedmdesátky je v nejlepší životní kondici. A v posilovně je z žen nejstarší. Motivuje ale další starší ženy, aby cvičily.
Lesley Maxwellová
Lesley Maxwellová
Lesley Maxwellová
8 fotografií

„Když zažijete něco takového, uvědomíte si, že jste na světě jen na omezený čas. A ten si chcete užít. Bez bolesti a v plné síle. Jenže tělo vás nebude poslouchat, dokud mu nedopřejete svaly,“ uvedla. Co zprvu vypadalo jako doplňkové posilování k jejímu oblíbenému pilates, bylo po pár měsících její závislostí. Jak sama uvádí, možná už to trochu přehnala, ale nikdy se necítila lépe po psychické i fyzické stránce.

„Kéž by všechny ženy věděly, že pokud budou mít víc svalů, budou na tom lépe. Myslím, že se o tom stále málo mluví. Přežitkem jsou diety, které škodí a do budoucna nám zadělají na problémy,“ myslí si. Sama během let diety vyzkoušela. Největší vliv na ni měla doporučení od kamarádek. Ty držely bizarní diety, které si pochvalovaly, ale nedávaly moc smysl.

„Jíst celý týden banány logicky pro váš organismus nemůže být dobré. Pak vyjíte celou lednici a zřejmě se ještě vloupáte k sousedům do spíže,“ uvedla se smíchem. Její největší parťačkou je nyní vnučka, která se k ní na posilování pokaždé připojuje a sama je v šoku z toho, co všechno babička zvládne. „Mám radost, že jsem vzorem i pro mladé,“ dodala. Na Instagramu ji sleduje téměř dvě stě tisíc lidí.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Jak se během roku měnily slavné hvězdy? Jejich vzhled bere dech

Proměny slavných hvězd v roce 2025.

Podívejte se do naší galerie na významné osobnosti světového šoubyznysu, které v roce 2025 šokovaly svým vzhledem. Měnily barvu vlasů, účesy, hubly, nechaly si dělat facelift i jiné plastiky. A...

Podívejte se, které krásky ukázaly v roce 2025 nejnaditější dekolty

Tyto krásky letos ukázaly své nadité dekolty.

Některé mají přírodní poprsí, jiné si ho nechaly zvětšit za pomoci silikonových implantátů. Tak či tak, v roce 2025 těmto dámám málokdo dokázal koukat do očí. Ukázaly se na červeném koberci s naditým...

Slavní a jejich dabléři, kteří jim ve filmech kryjí záda

Slavní a jejich dabléři

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám...

Kráska zmizela, pak ji rodina našla v hrozném stavu v nemocnici

Modelka má za sebou zážitek, který by nikomu nepřála.

Třiatřicetiletá modelka Anželika Tartanová má za sebou zážitek, který pro ni byl zřejmě natolik traumatizující, že si přesně nepamatuje, co se jí stalo. Zraněnou ji rodina našla v nemocnici po...

Šokující odhalení slavných, které si nechávali pro sebe

Tito slavní umí opravdu šokovat.

Na světě existuje jen málo lidí, kteří nemají žádná tajemství a nic neskrývají. Výjimkou nejsou ani slavné hvězdy, které mnohdy mají tajnosti, které by jim mohly zničit kariéru. Podívejte se do naší...

Dá si máslo do kávy a pak jde pětašedesátiletá žena do posilovny

Na prahu sedmdesátky je v nejlepší životní kondici. A v posilovně je z žen...

Australanka Lesley Maxwellová za pár týdnů oslaví už šestašedesátku, ale na první pohled by málokdo této vitální dámě hádal její skutečný věk. Dodržuje přísná dietní pravidla, ovšem miluje kávu s...

3. ledna 2026  11:02

Bydlenka i zmijovka. Módní trendy nového roku vrací do hry drama a emoce

Značka Miu Miu a jarní kolekce pro moderní trad-wife.

Nostalgie, drama i touha být vidět – to jsou jedny z nejvýraznějších trendů roku 2026. Do hry se totiž vrací nejen bydlenka v zástěře, flanelka po dědečkovi, ale i maximalista - pták ohnivák. Jaká je...

3. ledna 2026  10:02

Afty nejsou opary. Naučte se je bezpečně rozeznat a správně léčit

ilustrační snímek

Bolestivé puchýřky v ústech nebo na rtu se objevují nečekaně, ale dokážou dost potrápit. Každý z těchto problémů má jinou příčinu a odlišný způsob léčby.

3. ledna 2026

Bolest hlavy i nespavost. Jak na vaše znamení působí úplňky a novoluní

Ilustrační snímek

Luna je symbolem snů, intuice a jemnosti. Nejvíce na ni proto reagují vodní a intuitivní znamení. A pak také lidé, kteří jsou sice narozeni v jiném slunečním znamení, ale vodních vlivů mají ve svém...

3. ledna 2026

Večírková móda: čeho se vyvarovat a jak zazářit

Pyšníte se štíhlými nožkami? Pak jsou pro vás jako stvořené mini šaty z imitace...

Společenské akce jsou skvělou příležitostí užít si víc než jen krásné šaty. Jde o rovnováhu mezi vkusem, sebevědomím a uměním nedopustit se módního faux pas. Stylistka Veronika Coufalová radí, jak...

3. ledna 2026

Podívejte se, v čem se známé krásky prohánějí na svahu

Co nosí slavné krásky na svahu?

Upnuté lyžařské kalhoty a módní bundy v kombinaci s těmi nejluxusnějšími doplňky. Tak vypadají outfity slavných žen na svahu. Podívejte se do naší galerie, co u známých krásek na sněhu letí ve...

3. ledna 2026

Horoskop pro každé znamení na 2. týden roku 2026

Ilustrační fotografie

První pracovní týden v novém roce a s ním i spousta předsevzetí a nové výzvy. Jakou půdu pod nohama nám hvězdy připravily? Býci, nezoufejte, když vás lidé v práci neocení jak si představujete....

3. ledna 2026

Teplý salát z kořenové zeleniny

Teplý salát z kořenové zeleniny
Recept

Lehké

50 min

Rychlý, zdravý, jednoduchý, barevný a neskutečně dobrý. Takový je salát z pečené zeleniny, který...

Sexy herečka Lily Collinsová září v odvážných outfitech Emily v Paříži

Emily v Paříži a její outfity propracované do detailu

Podívejte se do naší galerie na outfity, které vynesla herečka Lily Collinsová v seriálu Emily v Paříži. Jsou propracované do detailu a hýří barvami. Každý kousek je extravagantní, neodolatelný a...

2. ledna 2026

Slavní a jejich dabléři, kteří jim ve filmech kryjí záda

Slavní a jejich dabléři

Podívejte se do naší galerie na hollywoodské hvězdy, které ve filmech potřebují dabléry. Nejde jen o nebezpečné scény, často dabléři zaskakují, aby produkce nemusela například platit filmovým hvězdám...

2. ledna 2026  8:34

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Superúplněk v Raku v lednu 2026 zesílí city. Připravte se na návrat k sobě

Superúplněk v Raku

Zatímco svět kolem nás v lednu tlačí na výkon a nové plány, obloha nám chystá úplně jiný scénář. Nad hlavami se rozzáří lednový superúplněk v citlivém znamení Raka. Měsíc bude jasnější než obvykle a...

2. ledna 2026

V lese jsem hledala stezkaře i ztracené zuby. Co vše zažije Anděl na Stezce

Veronika Pacáková je Anděl Stezky Českem a zdarma pomáhá poutníkům, kteří se na...

Veronika Pacáková sice neprovozuje penzion, každoročně však poskytne nocleh desítkám poutníků, kteří se vydají na pohraniční Stezku Českem. „Čím dál častěji chodí samotné ženy s malými dětmi. Vyrazí...

2. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.