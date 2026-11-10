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Jak si víc užívat dobrou kávu? Občas pít i tu příšernou, říká barista z Británie

Veronika Pitthardová
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Britský barista James Hoffmann (15. října 2026) | foto: Cristian Barnett & the copyright is with Octopus Books

Kdysi mu káva vůbec nechutnala, dnes patří k jejím největším světovým znalcům. Britský barista James Hoffmann se stal mistrem světa, založil úspěšnou pražírnu a napsal knihu Bible kávy, která nyní vychází také v češtině. „Svět kávy je tak rozsáhlý, že byste v něm mohli pracovat několik životů – a nikdy se nezačali nudit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Kávě jste se začal věnovat, přestože jste ji vůbec neměl rád. Jak je to možné?
Vlastně celkem jednoduše. Téměř všechny naše chuťové preference jsou totiž naučené. Když něco ochutnáte a chcete, aby vám to chutnalo, obvykle stačí jen několik pokusů a zjistíte, že si to začínáte užívat. Mně se svět kávy opravdu líbil a chtěl jsem ji pít. Navíc jsem nikdy nebyl ranní ptáče, takže jsem měl docela silnou motivaci si na její chuť zvyknout.

Dokud budeme naznačovat, že dobrá káva je dostupná jen po překonání obřích překážek, bude její příprava nejspíš působit zbytečně složitě.

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