Kávě jste se začal věnovat, přestože jste ji vůbec neměl rád. Jak je to možné?
Vlastně celkem jednoduše. Téměř všechny naše chuťové preference jsou totiž naučené. Když něco ochutnáte a chcete, aby vám to chutnalo, obvykle stačí jen několik pokusů a zjistíte, že si to začínáte užívat. Mně se svět kávy opravdu líbil a chtěl jsem ji pít. Navíc jsem nikdy nebyl ranní ptáče, takže jsem měl docela silnou motivaci si na její chuť zvyknout.
Dokud budeme naznačovat, že dobrá káva je dostupná jen po překonání obřích překážek, bude její příprava nejspíš působit zbytečně složitě.