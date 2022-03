Čtyřiadvacet plastik prsou nestačilo, modelka chce další zákrok

Třiačtyřicetiletá žena přiznává, že je na plastikách závislá. Vzhled je pro ni klíčový a stojí na něm její štěstí. „Lékař mi řekl, že tolik zákroků v anestezii není pro tělo dobré. Uznávám, že počet mých plastik už je rekordní,“ svěřila se.

Přesto však plánuje další zákrok. Není schopná zhubnout v pase i po mnoha hodinách pod taktovkou fitness trenéra. Proto se rozhodla pro odstranění žeber. Rodina ovšem z operace není nadšená.

„Moje matka mi říkala, co mám zase v plánu, jestli to myslím vážně. A ano, myslím. Mám po čtyřicítce, takže hodlám dělat vše, co je možné,“ svěřila se pro server Dailyrecord.

Na Instagramu má téměř tři miliony fanoušků, kteří ji v operacích podporují a jsou zvědaví na výsledek. Pokud modelka nepoužije zkrášlovací filtry, už si není příliš podobná. Věří, že právě další zákroky jí zajistí zpět mladistvý vzhled.