Používejte kondomy a pomozte Africe, hlásala návrhářka Katharine Hamnettová

Při bližším pohledu však tato trička přece jen nejsou tak úplně obyčejná. Krášlí je totiž motivační slogany, které dokážou udeřit na tenkou strunu společnosti. „Používejte kondomy” či „celosvětový zákaz nukleárních zbraní nyní”, jsou pouze některými z nich.



Absolventka školy života

Ačkoliv se nám trička s nápisy mohou zdát dobře známá, možná i fádní, v osmdesátých letech jejich duchovní „matka“ způsobila revoluci. Ovlivňovala populární kulturu, veřejné mínění i politiky. Průpravu k tomu měla víc než dostatečnou. Její otec byl diplomat a Katharine tak vyrůstala doslova po celé Evropě. Seznamovala se s jinými kulturami i pohledy na svět. Vystřídala deset různých škol, než nastoupila na uměleckou školu sv. Martina v Londýně.

Po studiích si společně s kamarádkou založila módní firmu s názvem Tuttabankem. Ta se dočkala mimořádného úspěchu. Šaty si u nich kupovaly dokonce i hvězdy stříbrného plátna Elizabeth Taylorová či Marsha Huntová. Spolupráce jim vydržela pět let, následně se však Katharine vrhla na sólovou dráhu. Pracovala pro různé designéry v Londýně, Paříži, Římě, ale i Hongkongu a New Yorku. Až v roce 1979 přišel čas založit si vlastní značku.

Miláček celebrit

Regály butiku Katharine Hamnettové naplnilo povětšinou neformální a volnočasové oblečení. Mezi její fanoušky se rychle zařadili Mick Jagger, princezna Diana či Madonna. Poté, co v roce 1983 spatřila světlo světa proslulá trika s nápisy, se její oblečení prodávalo v 700 různých obchodech ve 40 zemích světa.

Nejslavnějším kouskem se stalo triko s nápisem „Zvol život“. Při jeho tvorbě se návrhářka inspirovala buddhistickým učením a mělo být namířeno proti válkám, smrti a destrukci. Proslavil ho zpěvák skupiny Wham! George Michael, který se v něm objevil v klipu k písni Wake me up before you Go-Go.

V tričkách Katharine Hamnettové se nechávaly vidět i další celebrity jako Naomi Cambellová či Roger Taylor. Zatímco modelka zvolila nápis „Používejte kondomy“, bubeník skupiny Queen takto upozornil na nebezpečí atomové války sloganem „Celosvětový zákaz nukleárních zbraní nyní“. Díky svým myšlenkám, spíš než kvůli módě, byla Hamnettová v roce 1996 zvolena čtenáři Cosmopolitanu Nejoblíbenějším britským návrhářem. V nedávné době se o ní začalo mluvit znovu, v souvislosti s novým kouskem se sloganem „Zrušte brexit“.

Černošky jsou mnohem hezčí V roce 2008 se Katharine Hamnettová rozhorlila nad přístupem návrhářů prezentujících své modely na londýnském týdnu módy. Podle jejího názoru většina preferuje modelky bílé pleti, což je v současné době neomluvitelné.

„Mola jsou plná bílých psíků, kosmetické firmy nemají rády černé modelky – rasističtí idioti! Nemám zdání proč, když je jasné, že černošky jsou přirozeně krásnější než bělošky. Mají mnohem hezčí tělesné tvary, a proto je to taková škoda! Myslím, že by měla zavládnout větší vyváženost,” nešetřila módní veteránka kritikou.

Své výtvory Katharine neváhala také sama nosit. Dávku odvahy chtělo třeba obléknout triko s nápisem „58 % nechce pershingy“ na setkání s tehdejší předsedkyní vlády Margaret Thatcherovou. Nápis upozorňoval na průzkum mezi obyvatelstvem, podle jehož výsledků 58 procent Britů odmítalo plánované umístění amerických balistických raket MGM-31 Pershing v zemi. „No konečně! Originál!“ zvolala prý Thatcherová, když ji uviděla.

Udržitelnost především

Postupem času se návrhářka začala zaměřovat především na dvě témata: pomoc Africe a udržitelnost. Na první z nich měla upozorňovat hesla „Protestovat a přežít“ a „Zachraňte svět“. Představila je na velkolepé módní akci roku 1985 s názvem Fashion Aid, která se konala v Royal Albert Hall v Londýně. Zúčastnili se jí i její nóbl kolegové, třeba Giorgio Armani nebo Yves Saint Laurent. Výtěžek měl putovat postiženým hladomorem v Africe.

Vztahy jí nevyšly Katharine Hamnettová zvládla kromě kariéry zdárně ukočírovat i výchovu dvou synů Samuela (*1976) a Williama (*1981). S oběma svými manželi, grafickým designérem Richardem Hamnettem i malířem Jeffrey Pinem se rozvedla.

S ohledem na udržitelnost je Katherine Hamnettová velkou módní vizionářkou. Poohlížíte se v obchodech po výrobcích z organické bio bavlny? Pak vězte, že Hamnettová je propagovala už v osmdesátých letech. Na rozdíl od svých kolegů už si tehdy byla vědoma, jaké dopady má módní průmysl na životní prostředí.

„Začala jsem se o tuto problematiku více zajímat, a tak nějak jsem očekávala, že nezjistím nic špatného,“ říká. „Samozřejmě jsem našla špatného snad všechno.“

Velmi ji v tomto směru ovlivnila návštěva Mali v roce 2003. Na vlastní oči se seznámila s následky AIDS, ale i se zhoubným vlivem klasického pěstování bavlny a pesticidů na okolní prostředí. Od této doby tak pracuje jen s udržitelnými surovinami, a to jak z environmentálního, tak i etického hlediska. Za své mnohaleté snažení získala v roce 2010 Řád britského impéria. Ve své práci nepolevuje ani nyní. V roce 2015 například stvořila triko „Vyber si lásku“ na podporu charity pomáhající uprchlíkům.