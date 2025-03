Nejraději nosím maminkovské legíny. Na návštěvě v šatníku Kateřiny Sokolové

Vítá nás v pohodlných legínách a jednoduchém tričku. Na balkoně zatím spí její dcera Sára a Kateřina i přes nedávné stěhování a mateřské povinnosti působí uvolněným a odpočatým dojmem. Během rozhovoru několikrát zmíní zásadní proměnu, které jí přineslo mateřství.

Kromě dcerky zaměstnává někdejší královnu krásy i nadační fond AutTalk. Ten se díky spolupráci s Katčiným dvorním návrhářem Lukášem Macháčkem pyšní vlastní kolekcí, na jejímž návrhu se podíleli i samotní autisté.

Kateřina Sokolová má v prostorném bytě dokonce dvě šatny. V první uchovává elegantní kousky a doplňky, na které si podle svých slov velmi potrpí. Ve druhé pak visí trička, svetry a pohodlné mikiny, kterých od počátku mateřství přibylo.

V šatníku slavných Tak se jmenuje módní seriál OnaDnes.cz, ve kterém vám představujeme známé a zajímavé osobnosti a jejich oblíbené outfity.

„Na obléknutí mám v poslední době jen pět minut. Dávám proto přednost pohodlí. Legíny, mikina, tenisky a kšiltovka jsou v poslední době mou módní uniformou,“ směje se Katka, která už před narozením dcery vyznávala jednoduchý minimalistický styl.

„Oblečení třídím velice často. Když mám méně oblečení, je pro mě oblékání jednodušší. Kousky, které vytřídím pak s radostí posílám dál. V současné době najdete hodně mého oblečení v obchodě More Than Fashion na Vinohradech,“ doporučuje Katka čtenářkám, které by její styl zaujal.

Kapsulový šatník v duchu minimalismu

Během modelingové kariéry si Katka ověřila pravidlo, že méně je více. Přiklání se k minimalistickému stylu bez výrazných vzorů a log. Modelčin minimalistický styl odráží jednobarevná jednoduchá trička, béžové mikiny a svetříky v základních barvách, ze kterých si sestavila funkční kapsulový šatník.

Má ráda kousky základních barev a jednoduchých střihů. Kromě triček vlastní i několik oversized košil, které ráda kombinuje s džínami. Na důležité akce si modely většinou půjčuje.

Mezi oblíbené kousky Kateřiny Sokolové patří dvouřadé elegantní sako, které se hodí pro každou příležitost. Využije ho i při své práci v aukční síni, kde si elegantní kousky obléká na schůzky s klienty. Zapózovala nám také ve svém oblíbeném pruhovaném kostýmu, který ráda nosí s tričkem a teniskami nebo formálněji s košilí a podpatky.

Jednoduché outfity Katka ráda doplňuje výraznějšími doplňky. Co se týká bot, přiznává, že lodičky obouvá pouze na společenské akce. Stříbrné střevíčky od Nicholase Kirkwooda, které modelce doporučil stylista Filip Vaněk, vyznává pro jejich pohodlnost a často je proto vynáší na nejrůznější společenské akce.

O botách s červenou podrážkou prohlásila, že jsou sice krásné, ale podle svých slov v nich vydrží jen několik hodin, a to ještě ideálně vsedě v baru. V současné době má Katka vyhlídnuté boty na nízkém podpatku od značky Aquazzura.

Modelka ráda oživuje své outfity i klobouky, slunečními brýlemi nebo zajímavou kabelkou. Jednou z jejích nejoblíbenějších je crossbody psaníčko značky Céline, při jehož nošení má volné ruce, což jako maminka oceňuje nejvíce. Do budoucna touží po letní kabelce Bulgari, která by rozšířila její sbírku.

V šatně zaujímá své místo i sbírka šperků. Nejoblíbenějším Katčiným šperkem je prsten Sára. Její partner ho spolu se šperkařem Zdeňkem Vackem navrhl Katce na míru jako dárek k narození dcery. Od Zdeňka Vacka vlastní modelka i několik párů náušnic z bílého zlata.

Pomoc stylistky je k nezaplacení

S výběrem oblečení na běžné nošení i na důležité akce pomáhá Katce už několik let stylistka Džamila Nováková. „Každému bych stylistu doporučila. Nejen, že vám vytříbí styl, ale ukáže vám také, co vám sluší nebo nesluší,“ říká.

„Mně často doporučí kousky, které bych si sama nevybrala, ale pak mi hezky sedí,“ dodává pohledná maminka, které stylistka vybrala i její oblíbený kabát ze Zary, který se prý hodí úplně ke všemu.

Kateřina Sokolová vlastní několik kousků od českých módních návrhářů. Kromě Lukáše Macháčka, se kterým spolupracovala na kolekci pro svůj nadační fond AutTalk, má ráda styl návrhářky Zuzany Kubíčkové, Borise Krále nebo Tomáše Němce. Nebrání se ale ani oděvům z řetězců a v oblibě má především Zaru nebo minimalistickou švédskou oděvní značku COS.

„Jsem zastánkyní hesla, že lepší je koupit si jeden dražší kousek, který vydrží hodně let, než si kupovat na každou sezonu další věci. Jsem schopná dlouho nenakupovat, ale pokud mě to popadne, dovedu obíhat obchody celý den,“ směje se Katka.

Při výšce 178 centimetrů si může v oblékání dovolit téměř vše. Přiznala také, že má v oblibě ramenní vycpávky, které podle ní svědčí především vysoké postavě.

Inspiraci hledá modelka hlavně na Instagramu, kde sleduje například svou blízkou přítelkyni Zuzanu Stránskou, ráda chodí i na její módní workshopy. Trendy sleduje, ale nenosí je všechny.

Existuje něco, co by si na sebe někdejší královna krásy nikdy nevzala? „Na ženách se mi líbí něžné květované šaty, ale já bych se v nich necítila. Taky se mi nelíbí mokasíny a vyloženě ženský styl, přestože někomu může velice slušet,“ uzavírá Kateřina.